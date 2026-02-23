真花飄香才「真發」！「花在彰化」進尾聲 228壓軸3大主題日來了

「花在彰化」持續到3月1日，228連假還有主題活動登場。（民眾提供）

彰化走春品牌「花在彰化」園區一草一木、一花一樹來自在地花農、花商。（民眾提供）

大年初一「花在彰化」於溪州公園繽紛開幕，過年吸引超過60萬人次入遊賞花。（民眾提供）

真金不怕火煉！彰化縣年度春節走春盛會「2026花在彰化」從大年初一開園到昨天（22日）吸引超過60萬人次造訪，相較於鄰近台中燈會因大量使用塑膠假花、假稻穗造景，遭詬病塑膠味十足、「假發」不吉利，彰化縣接近9成9用充滿生命力的「真花、真木」妝點溪州公園，讓不少彰化人直言，還是真花最美、最耐看！

隨著活動進入尾聲，本週五（27日）緊接著3天二二八連假到來，縣府邀請全國遊客於3月1日前走訪溪州公園，在春日花海中感受自然與生活交織的美好。

「花在彰化」展覽以支持在地花卉園藝產業為核心理念，布展花卉與植栽9成以上採購自彰化在地花農，室內場館也使用了大量的真花布展，展現產地實力與花卉之鄉的深厚底蘊。主展館「流轉花境」呈現縣花菊花、蝴蝶蘭，以及多樣室內觀葉植物與雨林植物，打造層次豐富的花藝場景；小展館「植空間」則以花藝設計六種生活場景，運用香水百合、非洲菊、洋桔梗等花材，推廣花卉融入日常生活的美學概念。

許多從台中燈會轉往彰化走春的遊客感嘆，過年討吉利就是要看真花才會「真發」，溪州公園一草一木皆有生命力，看了心情特別美。

縣府農業處表示，228連假期間規劃三大壓軸主題日，邀請民眾把握最後參觀機會，2月27日「萌偶馬戲日」安排萌偶互動體驗與拍照活動，適合親子同遊；2月28日「毛孩樂園日」開放大草地空間與趣味競賽，讓寵物家庭共享歡樂時光；3月1日「收心迎新日」規劃枕頭大戰等舒壓活動，為連假劃下輕鬆句點。

228連假期間亦邀請兩組國際表演團隊帶來跨國文化演出，來自日本的「ASAKUSA UKONYA 淺草右近屋」融合武士劍舞、花魁及歌舞伎元素，展現東方藝術之美；菲律賓「UP Dance Company × TUGMA」則以鄉村舞蹈與原住民音樂，呈現熱情奔放的舞台魅力，頗具看頭。

「花在彰化」不論是戶外或室內館絕大多數都是充滿生命力真花，過年看真花才會「真發」滿滿吉祥味。（民眾提供）

「花在彰化」真花妝點展區，走入花花世界，感受春天百花齊放之美。（民眾提供）

今年「花在彰化」活動除了首度開放溫室展示特色多肉植物，更結合中興大學團隊設計園藝療育區，提供民眾放鬆場域。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法