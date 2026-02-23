竹東高中職涯探索 北榮新竹分院帶學生認識各職類角色和偏鄉醫療

北榮新竹分院護理長帶領學生參訪智慧病房，實地體驗數位化對護理工作、照護流程及病人照護品質的影響。（北榮新竹分院提供）

新春上工首日，台北榮民總醫院新竹分院總動員辦理「健康台灣深耕計畫－多元人才培育」活動，由國立竹東高中校長詹文克率領師生35人到院進行「醫事職涯探索參訪」，希望透過實地參訪與第一線醫事人員互動，認識各職類角色與訓練歷程，作為學生未來升學選擇的重要依據。

高三學生本月25日即將收到學測成績單，竹東高中1月下旬提出參訪醫院需求，希望幫助學生理解各醫事職類的專業內涵與培訓歷程，提升志願選填的精準度與自我定位。北榮新竹分院在教研中心主任王瑛玫統籌下，7大醫事職類共同投入，引導學生理解醫療團隊運作與臨床服務流程，並前往尖石山地鄉參與居家安寧訪視行程。此外，師生也參訪竹東油車窩社區，為獨居長者送餐並與長輩互動。透過實地經驗，學生對偏鄉醫療服務的挑戰與意義有了更深層次的體悟。

其中，7大醫事職類闖關體驗，涵蓋藥師、營養師、護理師、職能治療師、物理治療、醫事檢驗及放射醫學等領域。學生們專注聆聽藥師解說處方調劑流程、於病房觀摩護理照護與醫療儀器操作，在復健與職能治療站點實際體驗訓練設備，並進入檢驗與放射單位認識檢查與影像判讀過程。

院長陳曾基表示，面對少子化與醫療人力需求挑戰，醫院除提供臨床服務外，更肩負人才培育與教育扎根責任。北榮新竹分院自2023年起承接清華大學、台灣大學及陽明交通大學公費醫學生偏鄉參訪課程，迄今已培育近百名學生。未來將持續結合「健康台灣深耕計畫」，深化與在地學校合作，建立從高中到大學、再銜接臨床的醫療人才培育鏈。

竹東高中學生參訪北榮新竹分院放射科，實地了解核磁共振設備運作與放射師臨床實務流程。（北榮新竹分院提供）

北榮新竹分院協助竹東高中高三學生在學測放榜前進行職涯探索。（北榮新竹分院提供）

