為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「蘭陽溪畔-維管束漫生計畫」 獲台灣景觀大獎優質獎

    2026/02/23 17:37 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣政府辦理「蘭陽溪畔-維管束漫生計畫」，保留既有農田、水圳與堤岸樣貌，榮獲「台灣景觀大獎」優質獎殊榮。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府辦理「蘭陽溪畔-維管束漫生計畫」，保留既有農田、水圳與堤岸樣貌，榮獲「台灣景觀大獎」優質獎殊榮。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府辦理「蘭陽溪畔-維管束漫生計畫」，沿著宜蘭、員山浮洲溪水圳空間串聯，全長約2.1公里，新增綠地面積1.875公頃，採低干擾、簡約手法進行環境整理，保留既有農田、水圳與堤岸樣貌，榮獲「台灣景觀大獎」優質獎。

    中華民國景觀學會舉辦的「2025第13屆台灣景觀大獎」於2月13日公布得獎名單，宜蘭縣政府建設處以「蘭陽溪畔-維管束漫生計畫」，榮獲公園與公共開放空間類第一名優質獎肯定。

    縣府表示，這項計畫總經費5900萬元，沿浮洲溪水圳空間串聯，沿線設有無障礙步道、生態農田、親水平台與保留地形的草坡，並運用石籠、裸露河岸與在地植物營造生物棲息環境，不僅涵養水土，也讓整體景觀更自然友善，打破傳統以硬體為主的做法，改以最小限度的工程介入，保留原有地貌與使用習慣。

    縣府建設處指出，民眾能在熟悉的田間小徑，重溫日常片刻的美好，不論是農夫每天走過的灌溉小徑、孩子們嬉戲的田野都被妥善保留，成為這條廊道最動人的風景，呈現的是一種具有「台灣感性」的宜蘭地景之美。

    另，宜蘭縣政府工商旅遊處以「龍潭湖景區景觀改善計畫-自然共融的地景再造」榮獲公園與公共開放空間類佳作獎肯定。縣府表示，縣府團隊以「城鄉新地景，宜蘭好生活」為目標，持續推動打造全新的宜蘭地景經驗3.0，共同拚出宜蘭好生活、宜蘭好環境。

    宜蘭縣政府辦理「蘭陽溪畔-維管束漫生計畫」，保留既有農田、水圳與堤岸樣貌，榮獲「台灣景觀大獎」優質獎殊榮。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府辦理「蘭陽溪畔-維管束漫生計畫」，保留既有農田、水圳與堤岸樣貌，榮獲「台灣景觀大獎」優質獎殊榮。（宜蘭縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播