「蘭陽溪畔-維管束漫生計畫」 獲台灣景觀大獎優質獎

宜蘭縣政府辦理「蘭陽溪畔-維管束漫生計畫」，沿著宜蘭、員山浮洲溪水圳空間串聯，全長約2.1公里，新增綠地面積1.875公頃，採低干擾、簡約手法進行環境整理，保留既有農田、水圳與堤岸樣貌，榮獲「台灣景觀大獎」優質獎。

中華民國景觀學會舉辦的「2025第13屆台灣景觀大獎」於2月13日公布得獎名單，宜蘭縣政府建設處以「蘭陽溪畔-維管束漫生計畫」，榮獲公園與公共開放空間類第一名優質獎肯定。

縣府表示，這項計畫總經費5900萬元，沿浮洲溪水圳空間串聯，沿線設有無障礙步道、生態農田、親水平台與保留地形的草坡，並運用石籠、裸露河岸與在地植物營造生物棲息環境，不僅涵養水土，也讓整體景觀更自然友善，打破傳統以硬體為主的做法，改以最小限度的工程介入，保留原有地貌與使用習慣。

縣府建設處指出，民眾能在熟悉的田間小徑，重溫日常片刻的美好，不論是農夫每天走過的灌溉小徑、孩子們嬉戲的田野都被妥善保留，成為這條廊道最動人的風景，呈現的是一種具有「台灣感性」的宜蘭地景之美。

另，宜蘭縣政府工商旅遊處以「龍潭湖景區景觀改善計畫-自然共融的地景再造」榮獲公園與公共開放空間類佳作獎肯定。縣府表示，縣府團隊以「城鄉新地景，宜蘭好生活」為目標，持續推動打造全新的宜蘭地景經驗3.0，共同拚出宜蘭好生活、宜蘭好環境。

