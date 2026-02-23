澎湖中興國小籃球隊全國賽奪第五 馬公市長開學日到校表揚肯定

馬公市長黃健忠趁開學日前往中興國小致贈獎金。（馬公市公所提供）

今（23）日是開工日也是開學日，馬公市長黃健忠應邀前往中興國小參與開學典禮，向今年在「全國國民中小學籃球冬季聯賽」小校組榮獲並列第5名的中興國小籃球隊表達祝賀。家長委員會會長蘇耕德代表家長會頒贈獎勵金，市長到場致意與見證，肯定球隊為校爭光。

此屆賽事為澎湖首次舉辦全國性中小學籃球盃賽。中興國小自預賽起連勝5場，以5勝1敗晉級8強，最終取得並列第5名成績。面對各縣市隊伍的競技強度，球員在攻防執行與臨場判斷上展現穩定度，反映平日訓練成果。

黃健忠表示，離島學校能在全國賽場取得前段班名次，代表長期投入沒有白費。運動成績來自扎實訓練與團隊默契，這份自律與專注，將成為孩子未來學習的重要基礎。他也感謝呂孟哲教練、陳蘭杏老師與王彥堅主任的專業帶領，以及家長持續支持，讓學生得以安心備賽。

校長鄭文健指出，此次比賽讓學生與不同縣市隊伍實戰交流，對技術運用與臨場調整都有具體提升。學校將持續強化體育發展與課業並行，讓孩子在多元學習中培養責任感與抗壓能力。家長會長蘇耕德表示，獎勵金由家長委員會籌措，目的在於肯定孩子長時間投入訓練的努力，也讓學生感受到家庭與社區的支持。家長會將持續作為學校後盾，協助推動體育發展。

典禮後，黃市長準備珍珠奶茶致贈全體隊員，為新學期加油打氣。黃健忠強調，球場上培養的紀律與團隊精神，應延伸至課堂與日常生活，穩健累積成長。

馬公中興國小參加在澎湖舉行的全國國民中小學籃球冬季聯賽，榮獲小校組第五名。（馬公市公所提供）

