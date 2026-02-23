「桃園生生喝鮮奶」開學首日開領 10所偏鄉學校採配送

桃園市國小、幼兒園「生生喝鮮乳」政策開學首日起上路，學童可持卡每週兌換1瓶鮮乳或豆漿。（記者鄭淑婷攝）

桃園市國小、幼兒園「生生喝鮮乳」政策今（23日）起上路，全市約21.6萬名學童，每週可持卡到合作的8大通路商兌換1瓶鮮乳或豆漿，寒暑假不間斷但不能累積，當週額度需當週領完，另有10所偏鄉學校因附近沒有兌換通路，改採實體配送，再由學校發給學童。

市長張善政首日前往統一超商廣福店關心學童兌領情形，以及流程、靠卡感應等是否順暢，並與學童一起享用鮮奶及豆漿，他表示，市府花了很多時間籌備，主要是靠卡系統必須要完備，學童只要靠卡就可以兌換，首日兌換流程十分順利，提醒小朋友每週記得持卡兌領鮮乳或豆漿。

教育局長劉仲成表示，凡年滿2足歲至12歲（國小畢業前）設籍桃園市或就讀桃園市公私立國小、幼兒園及托嬰中心的幼童，皆可持兒童鮮乳卡或國小學生證，至合作的8大通路商門市，每週靠卡可免費兌領1瓶鮮乳或豆漿，包括230ML、290ML鮮乳及400ML豆漿等品項，兌領時間從每週一開始到週日，全年包括寒暑假都不間斷。

教育局表示，國小學童可使用現有的國小數位學生證，幼兒園、托嬰中心或未就學的孩童則可持兒童鮮乳卡，憑卡至統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市）及楓康超市兌換，全台門市都可領取，桃園市境內也有近2000家門市，另未入園的幼童兒童鮮乳卡開放申請中，家長可於孩童滿2歲前1個月即可提前申辦，線上申辦可直接上「桃園網路e指通」網站申請，製卡完成後將郵寄到府，實體臨櫃可至13區公所、市立圖書館總館及各主要分館或教育局櫃檯辦理，隨到隨辦、當場領卡，孩子拿到卡片後，滿2歲生日當週的週一即可開始領取。

大成國小家長會長戴坤燕說，學校附近超商等通路很密集，學童兌換相當方便，目前兌領狀況都很不錯；大成國小5年級學生郭芠睿說，因喝鮮乳肚子會不舒服，所以選擇兌換豆漿，也有很豐富的蛋白質。

另，有10所偏鄉學校因附近沒有8大通路商，改採實體配送，包括大溪區美華國小、內柵國小、新屋區笨港國小、觀音區育仁國小、復興區奎輝、光華、高義、長興、三光及義盛國小，由學校自行採購搭配午餐食材配送到校後分送給學生，配送到校後皆有冷藏設備進行存放，學校再擇合適時間發放，如大下課時段或隔天早晨，基本上學生都會在校內喝完。

三光國小校長陳筱婷表示，將由營養午餐菜商協助將鮮乳或豆漿配送至校，校內33名小學、17名幼兒園學生，最快本週四可以喝得到，寒暑假將改為保久乳，與愛心物資一起送到學生手中，確保政策不中斷。

