    首頁 > 生活

    俯瞰太平洋絕景！太魯閣大同部落「千里眼山」步道 震後修復開放

    2026/02/23 16:35 記者王錦義／花蓮報導
    位於大同部落上方、以無敵海景著稱的「千里眼山」步道在0403地震受損，經修復後現已具備開放通行條件。（太管處提供）

    位於大同部落上方、以無敵海景著稱的「千里眼山」步道在0403地震受損，經修復後現已具備開放通行條件。（太管處提供）

    太魯閣國家公園歷經0403強震重創，經過一年多的整修逐步恢復，太魯閣國家公園管理處今指出，位於大同部落上方、以無敵海景著稱的「千里眼山」步道，歷經0403地震及二次颱風災害影響，在部落族人與太管處合力投入下，完成災修與安全強化，現已具備開放通行條件，邀請山友重返山林，親身體驗壯麗的山海景觀。

    太魯閣國家公園因2024年發生的0403強震及接連颱風等天災重創，峽谷內多處景點嚴重坍塌、聯外道路中橫公路仍在修復中，包含千里眼山在內的熱門登山步道也因坍方、地形變動被迫封閉，經太魯閣國家公園管理處盤點，大清水、崇德遊憩區及通往大同、大禮部落的得卡倫步道、同禮步道、立霧山步道陸續恢復通行。

    太管處指出，太管處與部落協同，持續進行步道安全整備作業，經多次現勘與評估，分階段完成步道整理及危險路段安全強化作業，太管處特別針對步道中路基破損處進行修補，較為險峻的陡坡，由部落族人親自架設繩索作為輔助，並增設路標條及警繩加強路徑引導，提升攀爬時的安全性，希望回應山友的期待，並協助部落重振山林體驗產業。

    千里眼山標高1624公尺，與立霧山、清水大山合稱「砂卡礑三雄」，其稜線可遠眺太平洋與立霧溪出海口，深受山友喜愛。

    太管處指出，雖然立霧山、千里眼山步道已相繼開放，但地震及風災仍在山林中留下刻痕，山林環境中仍存在一定的風險。呼籲山友在入山前需評估體能狀況，行經塊石區、碎石坡或陡坡時請務必依循指示路標條及新設架繩行進，切勿隨意進入具風險的崩塌區域。

    位於大同部落上方、以無敵海景著稱的「千里眼山」步道在0403地震受損，經修復後現已具備開放通行條件。（太管處提供）

    位於大同部落上方、以無敵海景著稱的「千里眼山」步道在0403地震受損，經修復後現已具備開放通行條件。（太管處提供）

    位於大同部落上方、以無敵海景著稱的「千里眼山」步道在0403地震受損，經修復後現已具備開放通行條件。（太管處提供）

    位於大同部落上方、以無敵海景著稱的「千里眼山」步道在0403地震受損，經修復後現已具備開放通行條件。（太管處提供）

    位於大同部落上方、以無敵海景著稱的「千里眼山」步道在0403地震受損，經修復後現已具備開放通行條件。（太管處提供）

    位於大同部落上方、以無敵海景著稱的「千里眼山」步道在0403地震受損，經修復後現已具備開放通行條件。（太管處提供）

