    首頁 > 生活

    嘉市投手雕像吳明捷2/26暫別整修 預計7月重返中央噴水圓環

    2026/02/23 16:25 記者王善嬿／嘉義報導
    吳明捷雕像設立在中央噴水圓環已12年。（嘉義市政府提供）

    嘉義市中央噴水圓環的投手雕像吳明捷，自2014年「KANO」電影上映，迄今堅守崗位奮力投球12年，成為嘉市「永不放棄」精神重要地標，嘉義市政府今宣布，這位「最強王牌」26日將暫時卸下球衣、離開中央噴水池，由原創團隊蒲浩明工作室進行深度保養與維修，預計7月重返噴水圓環投手丘。

    市長黃敏惠說，中央噴水池是嘉義市民主與進步的象徵，KANO雕像更是連結嘉義市棒球原鄉與市民情感的關鍵；吳明捷投手在噴水池投球12年，手從來沒痠過，無論烈日還是寒流，甚至去年7月丹娜絲風災來襲，始終屹立不搖；為將這份熱血延續下一個世代，市府年後啟動修復工程，不僅將結構的安全加強，更是對藝術與歷史精神的尊重。

    黃敏惠說，此次投手雕像進廠，是為了進行雕像全身美容，讓王牌投手以煥然一新的最佳狀態示人，預計7月夏季蟬鳴聲響，最強王牌將以璀璨姿態重新站上嘉義市的投手丘，為這座城市投出最熱血的一球。

    市府建設處長羅資政說，投手雕像吳明捷此次整修重點，包括雕像的結構安全檢查、翻銅換裝，同時整理噴水池機電設備，施工期間，噴水圓環周邊交通不會封閉，依照核定交通維持計畫施工，請民眾行經圓環減速慢行，遵守義交人員指揮。

    中央噴水圓環的投手吳明捷雕像是重要地標。（嘉義市政府提供）

    除投手雕像卸下，圓環還將進行機電設備整理，將有義交人員現場指揮。（嘉義市政府提供）

