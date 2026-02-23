37年沒調漲！高雄市公車3/1起全票12元漲為15元

高雄市市區公車將自3月1日起調漲為全票15元、半票8元，學生票刷卡仍維持為10元。（記者許麗娟攝）

高雄市市區公車票價自1989年調整為全票12元後，票價維持37年未調漲，為反映現行營運成本，市府決議於3月1日起調整段次計費為全票15元、半票8元，學生票仍維持刷卡10元，投現則比照全票收費，社福配套、TPASS及使用199元月票不受影響。

六都公車票價目前雙北全票15元、學生票12元、半票8元，桃園全票18元、學生票75折、半票9元，台中全票20元、學生票前10公里免費、半票11元，台南全票18元、學生票5折、半票9元，高雄市已37年未調漲，現行全票12元、學生票10元、半票6元，為六都最便宜。

請繼續往下閱讀...

高雄市交通局長張淑娟指出，考量近年物價水準及基本工資持續上升，且為維持市區客運永續經營及提升公車服務品質，高雄市公共汽車客運商業同業公會於去年向市府建議調整市區公車票價，經審慎評估後，決議自3月1日起，全票從12元調整為15元，含就醫公車、公車式小黃及幸福巴士，學生票刷卡維持10元，半票則從6元調整為8元，預估每年可增加3600萬元的營收。

交通局長劉建邦進一步說明，高雄市公車每天運量約13萬人，其中約3成使用TPASS，3成為長者及身障者使用社福卡免費，將不受票價調整影響，另3成之中，大部分為每月使用不到5次的低度使用者，約10-15%使用高市公車199元月票，月票金額將不調整，故票價調漲僅3%的人受影響，建議可考量多加使用TPASS或月票。

此外，高雄市公車駕駛長目前缺額約15%、170人，公車票價調漲將用於提升駕駛薪資待遇及就業福利，市府今年將再為市區客運駕駛每月加薪5000元，盼能紓解駕駛荒。

高市交通局宣布自3月1日起調漲票價，左起為副局長劉建邦、局長張淑娟、高雄市區公車聯合管理委員會主委陳可培、副局長黃榮輝。（記者許麗娟攝）

高雄市公車3月起啟動新制票價。（高雄市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法