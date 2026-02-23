宇宙觀測再突破！ 中大跨國團隊首度確認「超新星SN Winny」

鹿林一米望遠鏡（LOT）於去年9月29 日取得影像，證實首顆強重力透鏡極亮超新星SN 2025wny，今日發布消息表示，將持續進行光度監測。（陳婷琬、艾立安、Stefan Taubenberger提供）

宇宙觀測再突破！宇宙中最明亮的恆星爆炸之一「極亮超新星」若恰好被前景星系的重力透鏡效應分裂成多重影像，將成為極為罕見且可用於測量宇宙學參數的關鍵天體。中央大學天文研究所助理教授陳婷琬團隊與德國慕尼黑工業大學、馬克斯普朗克天文物理研究所等合作，針對超新星SN 2025wny（暱稱SN Winny）進行影像與光譜研究，證實其為星系尺度的強重力透鏡超新星系統，開闢突破哈伯張力爭議之新宇宙測量途徑。

HOLISMOKES計畫主持人、中大教授蘇游瑄表示，極亮超新星與重力透鏡完美對齊的機率低於百萬分之一，SN Winny的發現具有里程碑意義，未來全球天文學家將持續以地面與太空望遠鏡追蹤觀測，取得更完整的光譜與多波段資料，以精進透鏡模型與時間延遲測量，深化對宇宙結構與演化的理解。

中央大學說明，「極亮超新星」（Superluminous Supernova）為宇宙中最明亮的恆星爆炸之一，而當其光線被前景星系重力扭曲並分裂成多重影像時，即形成強重力透鏡系統，兼具高亮度與透鏡效應的案例極為稀少，團隊鎖定SN 2025wny與透鏡候選體PS1 J0716+3821，透過影像與光譜分析，確認該超新星紅移為z＝2.008，前景透鏡星系紅移約z＝0.375，為首個經證實的強重力透鏡極亮超新星。

陳婷琬指出，團隊利用鹿林一米望遠鏡（LOT）進行長時間光度監測，在良好天氣與視寧度條件下，甚至可分辨出個別透鏡影像，為模型建立提供重要觀測資料。博士後研究員艾立安（Amar Aryan）分析加拿大法夏望遠鏡（CFHT）影像時，更發現可能的第五個透鏡影像，並透過瞬變天體命名伺服器（TNS）通報，引發國際天文界高度關注。

研究團隊說明，重力透鏡如同宇宙天然放大鏡，將同一背景天體光線分成不同路徑，使各影像亮起時間出現差異，透過精準量測多重影像之間的時間延遲，並結合透鏡星系質量分布模型，可直接推算宇宙距離尺度與膨脹速率。第一作者Stefan Taubenberger博士指出，此方法不同於傳統「宇宙距離階梯」，能提供獨立測量途徑，有助釐清目前宇宙學界關注的「哈伯張力」問題。

加法夏望遠鏡（CFHT）／MegaCam於去年11月21日拍攝的影像揭示SN 2025wny（SN Winny）「可能的第五個透鏡影像」，以字母E標示。（艾立安、陳婷琬、Stefan Taubenberger提供）

