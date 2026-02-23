粉紅櫻浪來襲！桃園中壢「櫻花公園」首辦健行商圈櫻花祭 27日開跑

桃園中壢莒光公園粉紅櫻姿爆美，超好拍。（記者李容萍攝）

桃園市中壢後火車站的莒光公園素有「櫻花公園」美名，公園內栽種的200餘棵八重櫻近日盛開，今年新增櫻花意象裝置，在櫻花投射燈、燈會燈球下，打造白天與黑夜不同的美景，吸引大批遊客前往賞花、拍照，春節連假期間幾乎天天爆棚。

佔地2公頃的莒光公園是長條型公園，園區被莒光路貫穿，範圍從環中東路二段沿著幸福街至中北路間，現址原是都市計畫餘地，中間穿越的黃屋庄溪又髒又臭，一度淪為荒廢農田、竹林和垃圾堆；在地普強里長江長榮上任後，自2001年開始，利用里長的小型工程款陸續栽種200多棵櫻花樹，並與志工們一同學習如何種植及維護櫻花，並和志工包辦施肥、病蟲害防治、修剪等工作。

江長榮說，莒光公園櫻花正值滿開，為了串聯在地觀光與文化特色，今年由桃園市健行商圈發展協會主辦，普強、信義、健行、正義、東興、明德等里，以及健行科技大學國際學生聯誼會協辦，自2月27日至3月1日中午12點至晚上6點於莒光公園合辦「健行商圈多元文化城─櫻花祭」活動，不僅有熱鬧的市集，更特別融入馬來西亞風情表演與異國美食，現場安排DIY手作體驗與節慶主題視覺營造，讓民眾在欣賞浪漫花海的同時，也能近距離感受多元文化的獨特魅力。

江長榮提到，原本配合中壢運動公園滯洪池工程拆除莒光公園的花台，在工程完工後打算要復原，經他與里民建議，改施作成為3朵美麗的櫻花意象裝置，不僅讓民眾一眼就知道莒光公園的櫻花特色，到了晚上還會閃閃發亮別有一番風情，預計花期持續到3月初，民眾在賞櫻後可順遊健行商圈及中原夜市，一次滿足美食、購物與休閒等多重需求。

交通方面，健行商圈可從中壢後火車站步行約15分鐘，或利用YouBike騎乘5分鐘即可抵達。開車族群周邊停車場有大全聯中壢店、Times停車場以及中壢運動公園多處停車場均提供足汽機車格位。

