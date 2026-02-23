春節後上班首日 台南善化慶安宮點香油錢出動警方護鈔

年後上班首日，銀行行員與善化慶安宮人員忙清點過年期間收到的香油錢等費用，準備存入銀行帳戶。（記者劉婉君攝）

今天（23日）是春節連假後上班首日，台南市定古蹟善化慶安宮一早清點過年期間的點燈、香油錢，銀行行員帶著點鈔機親赴廟內數鈔，善化警分局善化派出所也出動2名員警到場護鈔。

農曆過年期間許多民眾會到寺廟走春、點燈，祈求平安、順利，善化慶安宮於大年初一發送由媽祖主導設計的歲錢，更吸引大批民眾前往參拜並排隊索取，大批人潮將當天廟內擠得水洩不通。而今年春節連假長達9天，金融機構未營業，廟方連續多年將每天收到的香油錢等費用寄放在善化派出所的槍櫃中，年後上班再取出，存入銀行。

善化慶安宮人員今天一早就前往派出所取出連日來寄放的香油錢，由警方護送到廟內後，再由2名銀行行員逐一清點，由於金額龐大，還出動點鈔機，花費約40分鐘才完成清點。銀行人員將所有的硬幣和紙鈔裝箱後，再坐上警車，由警方護送至銀行，確保人、鈔安全。

善化慶安宮總幹事魏素珍表示，廟內包括太歲燈、光明燈等所有燈種在內，共計約3萬盞，目前僅剩下4000盞左右，過年期間的香油錢及點燈收入，與去年差不多，不過，近年來推行的電子支付點燈則有成長。

年後上班第1天，台南善化慶安宮在警方戒護下，清點春節期間的香油錢等收入。（記者劉婉君攝）

銀行人員將清點完的香油錢，由警方以警車護送，帶回銀行。（記者劉婉君攝）

