澎湖三官殿致贈700張元宵摸彩券 邀馬公市立幼兒園師生參與

馬公市長黃健忠致贈伴手禮，感謝澎湖三官殿。（馬公市公所提供）

澎湖公廟三官殿管理委員會主任委員黃旭輝率委員高以庸、常務監委陳瑞南及總幹事翁國泰，今（23）日前往馬公市公所，致贈700張「丙午年元宵摸彩」活動摸彩券，提供馬公市立幼兒園全體師生參與。

三官殿表示，今年元宵系列活動將於3月3日（農曆正月15）至3月5日（農曆正月17）舉行，每日上午9時至晚間9時開放參與，並於3月6日（農曆正月十八）上午9點辦理公開開獎。活動以元宵節慶為主軸，結合廟埕傳統文化與社區互動，歡迎民眾踴躍參與。

主任委員黃旭輝指出，三官大帝信仰長年深植地方，廟方除依循歲時節令辦理慶典外，也持續思考如何讓年輕世代更貼近傳統文化，此次將摸彩券提供予幼兒園師生，希望透過實際參與，讓孩子在節慶氛圍中理解在地信仰與文化意涵，並在生活經驗中建立文化認同。

馬公市長黃健忠表示，地方宗教團體長期投入社區事務，對穩定社區情感與促進公益參與具有正面影響，此次三官殿主動分享活動資源，讓學童有機會參與元宵節慶，是一項具教育意義的安排；馬公市公所在行政職責範圍內，將持續與在地團體保持良性合作關係，支持有助於社區發展與兒童學習的正向活動。

