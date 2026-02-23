為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    澎湖第3家航空公司有譜 百世多麗總裁藍俊昇證實籌備中

    2026/02/23 14:54 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖開台天后宮米包龜開光點睛儀式前，先為縣長陳光復祈福。（記者劉禹慶攝）

    澎湖開台天后宮米包龜開光點睛儀式前，先為縣長陳光復祈福。（記者劉禹慶攝）

    澎湖民眾關心的第3家航空公司，今（23）日百事多麗總裁藍俊昇，前往澎湖開台天后宮8800斤米包龜開光點睛時，證實已在籌備中，並允諾說話算話，答應縣長陳光復的請求，不會因陳現在病榻之中而停辦，希望陷入昏迷的陳光復，聽聞喜訊能迅速康復，共同為澎湖縣民福祉打拚。

    由於澎湖天空在遠東、復興航空相繼退出後，僅剩下立榮、華信航空飛行，在機隊及班機調度上出現緊繃，導致去年一整年澎湖航線都一票難求。原本設定由越捷航空與凌天航空結盟，成立第3家航空公司，但因越捷資金遲遲未到位，導致結盟破局，讓陳光復當選2週年記者會豪語，成為空頭支票，因此澎湖縣政府積極另覓有意願公司，目標朝向澎湖航運界大老藍俊昇。

    由於第3家航空公司一直處於傳聞階段，今日藍俊昇在副議長藍凱元、前議員歐中慨陪同下，前往澎湖開台天后宮為米包龜開光點睛，親口證實第3家航空公司已緊鑼密鼓籌備中，天后宮主委蔡光明也在場見證，但何時飛航？藍俊昇表示要看交通部的態度，目前已委由專家群籌辦中。

    開光點睛前，藍俊昇先率眾人為陳光復祈福，隨後依循古禮開光點睛，另2隻各300斤的米包龜，則分由藍凱元及歐中慨開光點睛，這也是藍俊昇第7年捐贈天后宮米包龜，元宵過後將分送弱勢團體食用，同時主委蔡光明表示，今年元宵一連3天，每年免費開放乞求50隻琉璃製馬上有錢、50個獎學金紅包、150個澎管處公仔。

    百世多麗總裁藍俊昇為米包龜開光點睛，證實第三家航空公司籌備中。（記者劉禹慶攝）

    百世多麗總裁藍俊昇為米包龜開光點睛，證實第三家航空公司籌備中。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播