澎湖第3家航空公司有譜 百世多麗總裁藍俊昇證實籌備中

澎湖開台天后宮米包龜開光點睛儀式前，先為縣長陳光復祈福。（記者劉禹慶攝）

澎湖民眾關心的第3家航空公司，今（23）日百事多麗總裁藍俊昇，前往澎湖開台天后宮8800斤米包龜開光點睛時，證實已在籌備中，並允諾說話算話，答應縣長陳光復的請求，不會因陳現在病榻之中而停辦，希望陷入昏迷的陳光復，聽聞喜訊能迅速康復，共同為澎湖縣民福祉打拚。

由於澎湖天空在遠東、復興航空相繼退出後，僅剩下立榮、華信航空飛行，在機隊及班機調度上出現緊繃，導致去年一整年澎湖航線都一票難求。原本設定由越捷航空與凌天航空結盟，成立第3家航空公司，但因越捷資金遲遲未到位，導致結盟破局，讓陳光復當選2週年記者會豪語，成為空頭支票，因此澎湖縣政府積極另覓有意願公司，目標朝向澎湖航運界大老藍俊昇。

由於第3家航空公司一直處於傳聞階段，今日藍俊昇在副議長藍凱元、前議員歐中慨陪同下，前往澎湖開台天后宮為米包龜開光點睛，親口證實第3家航空公司已緊鑼密鼓籌備中，天后宮主委蔡光明也在場見證，但何時飛航？藍俊昇表示要看交通部的態度，目前已委由專家群籌辦中。

開光點睛前，藍俊昇先率眾人為陳光復祈福，隨後依循古禮開光點睛，另2隻各300斤的米包龜，則分由藍凱元及歐中慨開光點睛，這也是藍俊昇第7年捐贈天后宮米包龜，元宵過後將分送弱勢團體食用，同時主委蔡光明表示，今年元宵一連3天，每年免費開放乞求50隻琉璃製馬上有錢、50個獎學金紅包、150個澎管處公仔。

百世多麗總裁藍俊昇為米包龜開光點睛，證實第三家航空公司籌備中。（記者劉禹慶攝）

