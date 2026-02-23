超人力霸王發威！「高雄冬日遊樂園」春節9天湧入384萬參觀人次

「高雄冬日遊樂園」春節9天湧入384萬人次，累計破560萬參觀人次。（觀光局提供）

參觀人次累計破560萬 活動進入最後一周

「2026高雄冬日遊樂園」春節9天湧入384萬人次參觀，累計從2月7日開幕至今，參觀人次突破560萬人次，帶動高雄觀光；進入倒數最後一星期，將配合舉辦多場活動。

今年春節連假自2月14日至2月22日，高市府依據電信信令大數據初步統計，超人力霸王領軍的「2026高雄冬日遊樂園」，9天連假湧入384萬人次，比去年「吉伊卡哇」春節9天引的320萬人次還多。其中，外縣市遊客約佔5成，顯示高雄為國內旅遊熱門首選城市，各大景點、商圈及冬日遊樂園活動場域人潮絡繹不絕，整體觀光動能顯著提升。

請繼續往下閱讀...

高市府以「超人降臨港都」為主題，結合日本經典IP「超人力霸王」60週年紀念，成功吸引全國各地民眾湧入愛河灣及高雄港16至18號碼頭。據統計，「2026高雄冬日遊樂園」自2月7日開幕至今，累計參觀人次突破560萬人次，也成功帶動高雄捷運春節期間5天運量逾139萬人次，大年初三單日更高達32萬5千餘人次，雙雙刷新春節運量紀錄。

觀光局長高閔琳表示，「高雄冬日遊樂園」爆滿的活動人潮，不僅帶動周邊商圈、夜市與百貨經濟，今年更將超人展示作品延伸至山城、漁港、高鐵、高雄火車站等，成功帶動遊客人潮走訪各大景點，讓高雄冬季觀光再創新高。

高雄冬日遊樂園進入倒數最後一周，2月27、28日下午4點在淺三碼頭有「大港青年防衛隊」、高雄港18號碼頭則有「超人力霸王小提燈」發放，供民眾免費領取，每人2盞發完為止。此外，2月27日至3月1日在7號碼頭有「變身吧！運動超人」、3月1日下午將舉辦「With U閉幕活動」，邀請民眾一起來和超人力霸王說再見！人力霸王說再見！

「高雄冬日遊樂園」邀請日本學校啦啦隊表演。（觀光局提供）

「高雄冬日遊樂園」晚間人潮一波波。（觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法