交通事故統計2部會數據有落差 交通部：推估去年每5筆有1筆失真

吳東凌表示，比對交通部、衛福部道安死亡人數統計趨勢，2部會A30（30日內死亡）曲線不同，但起伏趨勢一致。（記者黃宜靜攝）

道路安全交通部路政及道安司司長吳東凌表示，比對交通部、衛福部道安死亡人數統計趨勢，2部會A30（30日內死亡）曲線不同，但起伏趨勢一致，推估差距與資料來源有關，且可以發現2部會數據差距逐年擴大，推估去年差距可能突破20％，也就是交通部每5筆資料中，可能有1筆是自然死亡或其他意外死亡數據。

吳東凌表示，比對交通部、衛福部道安死亡人數統計趨勢，2部會A30（30日內死亡）曲線不同，但起伏趨勢一致；2部會曲線差距主要來自資料庫定義不同，其中交通部資訊來自內政部警政與戶政系統，是從事故與除戶資料比對，資料相對寬鬆，可能包含自然死亡或其他意外死亡數據；衛福部則是從健保資料庫取得，依照WHO ICD-10國際疾病分類標準，經過醫師診斷，因此較專業嚴謹。

吳東凌指出，交通部與衛福部差距也逐年擴大，「這是我們現在比較警覺的」，如2010年2部會資料差距為328人、差距約11％，到了2024年差距達到524人、達17.7％，是歷史新高，按照該趨勢推估，去年差距可能突破20％，也就是交通部每5筆資料中，可能有1筆是自然死亡或其他意外死亡數據，這對交通部在道安事故分析上造成很大的困擾。

為何2部會差距會持續擴大？吳東凌分析，以2024年2部會差距約500人來看，其中高齡者占218人、機車占50人，其餘皆為百位數以下，差距擴大與台灣邁入超高齡化社會有關。

吳東凌表示，針對高齡死亡人數改善，2024年死亡人數相較於2023年降低，以每萬高齡人口死亡率來看，交通部改善6.3％，衛福部則是改善9.7％；至於行人道安事故來看，因路口停讓文化漸有成效等原因，行人事故死亡每年都有下降，2024年相較於2023年來看，交通部數據改善幅度為3.7％、衛福部則是改善5.8％。

吳東凌說，他也承認道安事故改善幅度仍有不足，因此還須持續努力改善。未來交通部與衛福部仍會分別公開道安事故人數，不過在交通部方面，會讓數據更精準、即時，調整數據取得分析、策略研擬，並參考美日道安資訊網進行網站改版，尤其做決策時選擇A1（24小時內死亡）數據、A30則做為年度指標，以便對症下藥，進行更即時、精準的決策。

交通部、衛福部資料差距逐年擴大，其中以2024年為例，高齡者落差最多，推估與超高齡化社會有關。（記者黃宜靜攝）

