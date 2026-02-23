北港溪復興鐵橋步道遭民眾破壞門鎖闖入 民代籲「再忍一下」

驗收完成但未啟用的鐵橋步道，春節期間雲林北港端被民眾破壞門鎖進入。（記者李文德攝）

連接雲林北港及嘉義新港兩地的北港溪「復興鐵橋」，經中央補助約1.8億元整修為景觀步道，由新港連接至北港女兒橋，今年春節前驗收完成但尚未開放，豈料連假期間，北港女兒橋端遭等候不及民眾破壞門鎖進入踏青。雲林縣議員蔡岳儒表示，據了解嘉義縣府仍有光環境工程施作，預計8月完工，呼籲民眾「再忍一下」。

復興鐵橋1909年由大日本製糖株式會社興建，全長878.63公尺，是北港、新港重要的運輸糖鐵，其弓形彎曲鐵道橋樑，是糖鐵五分車鐵橋最長橋梁，直至1982年停駛，2001年雲縣府公告為歷史建築，隔年橋墩遭洪水沖毀封橋，2012年時任縣長蘇治芬為重現復興鐵橋之美，打造北港女兒橋，2014年啟用。

蔡岳儒表示，雲嘉兩地希望能夠將女兒橋延伸至嘉義新港，2022年嘉義縣府獲1.8億元中央經費挹注，從新港板頭厝打造將近700公尺的景觀步道，去年12月完工，並於今年春節前夕完成驗收，但未開放啟用。

不過春節期間，地方民眾不斷在網路上發文指已經開放通行，吸引不少遊客搶先走春，今天早上北港端入口已經上鎖，不讓民眾進駐。從新竹慕名而來的遊客感到扼腕，更表示只能「望橋興嘆」，如果可以會想「攀爬過去」。

蔡岳儒表示，與嘉義縣文化觀光局確認，復興鐵橋步道雖已完工，但嘉義縣府後續仍有光環境景觀工程需施作，預計8月完成，基於工地安全考量下才持續封閉，經嘉義縣府調查得知是有民眾破壞門鎖進入，縣府已經3度換鎖，不堪其擾，呼籲民眾切勿破壞，也希望民眾再忍一下。

蔡岳儒強調，因應復興鐵橋今年有望啟用，讓民眾通行，會函文請雲林縣府針對北港女兒橋照明設備進行盤點修復，確保日後兩地通行安全。

北港溪復興鐵橋步道由嘉義縣政府打造，從嘉義新港板頭厝延伸至北港女兒橋，春節前驗收完成。（記者李文德攝）

北港女兒橋。（記者李文德攝）

雲縣議員蔡岳儒指出，嘉縣府後續仍有光環境工程，預計8月完工，呼籲民眾再忍忍。（記者李文德攝）

