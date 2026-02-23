春節開學儀式不一樣 台南渡拔國小玩創意「馬上幸福」

學童高興的「牽」小馬燈籠進校。（校方提供）

今天（23日）開學了，台南官田區渡拔國小結合元宵提燈籠習俗舉辦不一樣的開學儀式迎新春活動「氣球式燈籠-馬上幸福」，藉此祈求新的一年渡拔國小及附設幼兒園的小朋友們 （horse））好事連連、馬上幸福。

校長許坤鎮表示，結合元宵節提燈籠、燈會意涵，希望以科技、人文社會迎接新的一年事事順利。

請繼續往下閱讀...

開學日，一進校門，學童看到整齊排列的「萬馬陣」都感到相當新奇，紛紛由家長和孩子一起牽著氣球燈籠小馬，進入教室以祈求新的一年平安順利、學業進步。

家長會長陳明洲一同在校門口迎接小朋友上學，並發放每人1隻小紅馬，他說，給學童馬上幸福的喜悅，並教他們要勤奮努力的學習、工作，像小馬一樣的馳騁在校園裡，開心的上學。

4年級陳品妡、2年級陳品閎姐弟收到開學禮，高興的說要大家要幸福。

教導處主任徐郁雁指出，結合不同的特色課程舉辦不一樣的開學儀式，盼讓孩子不會有「開學症候群」，像將農業社會重視的人文教育轉換成為現代人祈福的儀式，讓孩子安心，對每一天的上學總是充滿期待。

學童每人獲贈紅色小馬燈籠。（校方提供）

今天（23日）開學了，台南官田區渡拔國小結合元宵提燈籠習俗舉辦不一樣的開學儀式迎新春活動「氣球式燈籠-馬上幸福」，校門擺放「萬馬」陣迎接學童。（校方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法