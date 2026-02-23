屏縣社會處春節不打烊 9天受理保護案270件

連假期間，屏東縣政府社會處啟動「春節不打烊服務」，9天共提供社福服務1460次。（屏東縣政府提供）

春節期間屏東縣政府社會處啟動「春節不打烊服務」，整合社會安全網資源，提供即時且不中斷的服務，9天連假共受理人身安全保護通報與緊急處遇案件共270件，以成人家庭暴力160件最多，佔59%。

屏縣府社會處統計，統計春節連假受理的通報案件，最大宗的成人家庭暴力之中，親密關係92件、約57%、親友關係有68件，約42%，其中親密關係較去年86件增加7件，近年透過持續推動家庭暴力防治宣導與早期介入服務，成人親密關係暴力案件趨勢已呈現持平情形，顯示預防與宣導逐步發揮效果。

在成人家庭暴力之外，兒少保護也有51件次、老人保護15案，其他類型含脆弱家庭、性侵及性剝削案共44案，整體來看，平均每日受理約30件保護案件，社工於年節期間輪值待命，接獲通報後即時進行安全評估，並視個案狀況提供緊急安置、醫療協助、跨網絡合作及後續服務，確保被害者人身安全獲得即時保障。

社會處進一步分析，春節期間家庭互動密集，仍為保護服務高風險時段，衝突原因多與家庭關係本身緊張及長期累積的家庭問題，過年返家團聚而飲酒後衍生之衝突為最高、老人家暴多涉失智及照顧衝突、未成年子女因過年探視安排不順，而有11件兒少目睹家庭衝突，暴力型態以精神騷擾及口語暴力為主。

在身心障礙服務方面，春節期間復康巴士持續提供服務，累計服務873人次，針對遊民族群，遊民收容所於春節期間提供熱食、低溫訪視、保暖用品、臨時收容等服務，累計服務317人次。

為提升社會福利服務的即時性與可近性，屏東縣府社會處已於全縣設立7個社會福利服務中心，服務範圍涵蓋33個鄉鎮市。社工人員深入社區主動發掘個案，民眾如有相關需求，可透過社會安全網「關懷e起來」網站求助，或撥打113保護專線通報，後續將由在地社工即時接手服務。

