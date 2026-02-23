為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎接大甲媽、白沙屯媽祖 雲縣整備崙子大橋單側完工與接駁措施

    2026/02/23 14:23 記者黃淑莉／雲林報導
    為迎接大甲媽遶境隊伍，雲林縣府拚崙子大橋東行線3月底前完工，讓隨香信眾通行更安全。（雲林縣府提供）

    為迎接大甲媽遶境隊伍，雲林縣府拚崙子大橋東行線3月底前完工，讓隨香信眾通行更安全。（雲林縣府提供）

    春節過後，全國媽祖信徒準備迎接大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖北港進香2大盛事日期。雲林縣府指出，每年大甲媽鸞轎抵嘉義縣新港奉天宮必經的崙子大橋改建工程進行中，其中東行線預計3月底完工，屆時可開放隨香信眾通行，另為方便香客往返主要交通樞紐，縣府也將規劃免費接駁車。

    大甲媽祖遶境每年吸引數十萬人次參加，鎮瀾宮將在元宵節（3月3日）擲筊決定日期，根據往年大約都在4月登場，9天8夜行程中去回都會駐駕西螺福興宮，經元長與嘉義新港的主要連絡橋梁崙子大橋到奉天宮，因此崙子大橋有朝聖大橋之稱。

    因橋梁老舊、寬度不足，雲林縣府向中央爭取獲補助近8億元，加上雲林配合2億多元、嘉義2000多萬元，總計10.21億元辦理改建，在2023年底動工，新橋從7.2米拓寬為18米，預計今年底完工。

    雲林縣交通工務局長汪令堯表示，改建工程進度逾50%，配合大甲媽祖遶境，東行線可在3月底前完工開放通行，大甲媽鸞駕及隨香進信徒可通行，另為減少信眾自駕造成交通壅塞與停車不便，縣府在大甲媽往返駐駕西螺的2天，規劃免費接駁車，從西螺轉運站到高鐵雲林站及斗六火車站。

    另白沙屯媽祖徒步北港進香活動已確定在4月12日至20日，4月16日抵達北港當天，縣府同樣提供免費接駁車，從北港1911好庫文化產業園區（北港糖廠）接駁到高鐵嘉義站，另公路局嘉義區監理站也有會提供接駁車到火車站。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播