為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    元宵將近 爌肉飯名店買200盞彰化家扶燈籠送小朋友

    2026/02/23 14:17 記者湯世名／彰化報導
    阿泉爌肉飯老闆謝泊宏將燈籠送給小朋友。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯老闆謝泊宏將燈籠送給小朋友。（記者湯世名攝）

    元宵將近，彰化市排隊名店阿泉爌肉飯老闆謝泊宏向彰化家扶中心購買200盞古早味燈籠，今天（23日）起只要有顧客帶著小朋友來消費，小朋友都可以獲贈1盞燈籠，瞬間化身彰化家扶燈籠代言人，做公益不落人後。謝泊宏說，以前他都會去家扶義賣燈籠攤位捐款，去年起與家扶合作，購買200盞燈籠送給小朋友，期盼此舉傳遞愛心的方式，喚起更多人對弱勢學童的關懷。

    彰化家扶公關專員林滿麗今天帶著200盞燈籠抵達阿泉爌肉飯，只要有家長帶小朋友來店內消費的，老闆謝泊宏都會將燈籠送給小朋友，其中有1桌母親帶著小女兒來用餐，對於吃爌肉飯還可以免費獲贈燈籠感到驚喜，小朋友拿到燈籠時也相當開心。

    林滿麗表示，前年因慶祝台灣勇奪世界棒球12強賽冠軍，阿泉爌肉飯老闆謝泊宏免費發放給500名民眾享用在地著名小吃，去年首次購買200盞燈籠，幫助家扶兒，瞬間化身家扶燈籠代言人，今年再度自掏腰包購買200盞燈籠，分送給前來用餐的小朋友，有滿滿的感動。

    謝泊宏指出，他知道家扶義賣燈籠所得全是籌募家扶兒開學的獎助學金，因此他已經連續5、6年向家扶買燈籠，去年則是與林滿麗聯繫，購買200個燈籠，分享給前來店裡消費的小小顧客，今年再買200盞做公益。每當過年前這時，就會想到家扶中心義賣燈籠的日子即將來臨，小店身為在地經營一甲子的店家，希望能盡棉薄之力，回饋社會，關心弱勢，也期盼此舉傳遞愛心的方式，喚起更多人對弱勢學童的關懷。

    阿泉爌肉飯老闆謝泊宏將燈籠送給來店內用餐的小朋友。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯老闆謝泊宏將燈籠送給來店內用餐的小朋友。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯店外大排長龍，只要有小朋友來用餐都可獲贈燈籠。（記者湯世名攝）

    阿泉爌肉飯店外大排長龍，只要有小朋友來用餐都可獲贈燈籠。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播