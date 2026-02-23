元宵將近 爌肉飯名店買200盞彰化家扶燈籠送小朋友

阿泉爌肉飯老闆謝泊宏將燈籠送給小朋友。（記者湯世名攝）

元宵將近，彰化市排隊名店阿泉爌肉飯老闆謝泊宏向彰化家扶中心購買200盞古早味燈籠，今天（23日）起只要有顧客帶著小朋友來消費，小朋友都可以獲贈1盞燈籠，瞬間化身彰化家扶燈籠代言人，做公益不落人後。謝泊宏說，以前他都會去家扶義賣燈籠攤位捐款，去年起與家扶合作，購買200盞燈籠送給小朋友，期盼此舉傳遞愛心的方式，喚起更多人對弱勢學童的關懷。

彰化家扶公關專員林滿麗今天帶著200盞燈籠抵達阿泉爌肉飯，只要有家長帶小朋友來店內消費的，老闆謝泊宏都會將燈籠送給小朋友，其中有1桌母親帶著小女兒來用餐，對於吃爌肉飯還可以免費獲贈燈籠感到驚喜，小朋友拿到燈籠時也相當開心。

林滿麗表示，前年因慶祝台灣勇奪世界棒球12強賽冠軍，阿泉爌肉飯老闆謝泊宏免費發放給500名民眾享用在地著名小吃，去年首次購買200盞燈籠，幫助家扶兒，瞬間化身家扶燈籠代言人，今年再度自掏腰包購買200盞燈籠，分送給前來用餐的小朋友，有滿滿的感動。

謝泊宏指出，他知道家扶義賣燈籠所得全是籌募家扶兒開學的獎助學金，因此他已經連續5、6年向家扶買燈籠，去年則是與林滿麗聯繫，購買200個燈籠，分享給前來店裡消費的小小顧客，今年再買200盞做公益。每當過年前這時，就會想到家扶中心義賣燈籠的日子即將來臨，小店身為在地經營一甲子的店家，希望能盡棉薄之力，回饋社會，關心弱勢，也期盼此舉傳遞愛心的方式，喚起更多人對弱勢學童的關懷。

阿泉爌肉飯老闆謝泊宏將燈籠送給來店內用餐的小朋友。（記者湯世名攝）

阿泉爌肉飯店外大排長龍，只要有小朋友來用餐都可獲贈燈籠。（記者湯世名攝）

