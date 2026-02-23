為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台東公立國中小今起免費供營養午餐 學生樂見爸媽不必繳錢

    2026/02/23 13:34 記者黃明堂／台東報導
    台東市光明國小今天中午營養午餐，縣長饒慶鈴打菜。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府從這個學期起，推行公立國中小營養午餐全面免費政策，今天開學日首日供餐。縣長饒慶鈴前往光明國小視察供餐狀況，並說明此項預算編列是基於縣府財政改善、負債歸零後的經費重新分配。學生們則高興爸媽不必再繳午餐費了。

    此次補助對象除了全縣公立國中小學生外，也納入每日在第一線協助餐飲服務的班級導師與午餐秘書，受惠總人數約1萬5400人。饒慶鈴在與學生互動時，提醒學生應落實均衡飲食與減少廚餘的環保觀念，並現場了解學生對餐點品質的反饋。

    用餐過程中，饒慶鈴與孩子互動，也希望大家不要偏食、把飯菜吃光光，不製造廚餘也是愛護地球的做法，小朋友也紛紛熱情回應「今天的飯菜很好吃」、「不用交午餐費了，爸爸媽媽很開心」。

    在食安管理方面，教育處指出，目前的午餐菜色皆要求採用國產可溯源食材，以確保基本的營養均衡與來源透明。為防止後續出現食安漏洞，縣府計畫持續針對全縣高中以下學校及相關團膳業者進行不定期衛生稽查與食材抽驗。從後勤的備料環境監測到現場的品質控管，相關單位將強化溯源管理機制，並將食農教育融入用餐環節，督導各校落實午餐安全與衛生標準。

    台東市光明國小今天中午營養午餐，學生對於爸媽不必再繳餐費表達開心。（記者黃明堂攝）

