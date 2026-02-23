暴冷暴熱！新埔農無奈梨穗受害 幾近血本無歸

因為低溫和雨水而受損的高接梨梨穗。（記者黃美珠攝）

天氣暴冷暴熱，不僅人的心血管受不了，就是高接梨梨穗也難活！新竹縣新埔鎮南平里就有農民1甲多梨園，受損梨穗高達9成，損失25萬起跳。新竹縣長室秘書楊興和獲悉，立刻隨陳情梨農謝進興、南平社區發展協會理事長劉守振等到場勘災，表示將轉達縣府農業處等全面了解、評估如何提供協助。

縣府農業處農糧科表示，新埔鎮公所查報初步了解受災面積約30公頃，受損率約30％，週四（26日）將會同農業部桃園區改良場等相關單位實勘，以作為後續辦理天然災害救助事宜的依據。

今天是開春首個上班日，豔陽高照，卻也是梨農謝進興等含淚趕著第2次替梨穗翻刀的忙碌日。

謝進興有4甲多高接梨園，去年耶誕起陸續依品種嫁接梨穗，當時用的膠帶顏色是藍色，後因寒流來襲或下雨，花苞受損後，重買梨穗改用白色膠帶做首次翻刀。

只是農曆年前寒流又一波接一波，元旦嫁接的甘露梨梨穗跟前述翻過刀的其他品種梨穗再次受害，如今4甲多的梨園至少有5成梨穗受了影響，不是開不出花，就是無法授粉，最嚴重的有1甲多更高達9成梨穗統統完蛋，光這1甲多的損失就至少有25萬。今天他只好再度拿最新買到的梨穗，改用黃色的膠帶做第2次的翻刀，以致整片梨園呈現「三色梨穗」的樣貌，越想越心疼。

劉守振說，南平里還有4、50戶在種梨，且幾乎都面臨到跟謝進興一樣的問題。主要是就是極端氣候下，氣溫暴冷、暴熱，梨穗損失不貲。

呂姓梨農說，有些農友雖會替梨穗「撐傘」，但這是用以防雨、避免影響授粉，「保溫」的問題相對無解，雖曾有人嘗試拿免洗碗罩住梨穗，可裝、卸之間又平添許多工事，又不可能大手筆搭建溫室，以致每年梨穗都有寒害的問題。

受損的梨穗雖勉強開出了花，但是梨農們評估未來也很難授粉和結果。（記者黃美珠攝）

幸運挺過低溫和雨水，成功綻放出的梨花。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮梨農謝進興的梨園，梨穗充斥著藍、白、黃3色的標記，清楚昭告著園主歷經了3次的嫁接工作。（記者黃美珠攝）

新竹縣長室秘書楊興和（左2）仔細聽取梨農謝進興（右2）說明梨穗寒害的問題。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮梨農謝進興（右）告訴新竹縣長室秘書楊興和（左）他1甲多的梨園梨穗損失9成，換算現金至少25萬。（記者黃美珠攝）

