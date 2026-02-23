不一樣開學日！台中這國小邀韻律體操進校園 學生驚嘆：好厲害

台中大里永隆國小今天開學日，韻律體操選手到校進行團體的球操展演，展現絕佳的默契。（記者陳建志攝）

國中小今天開學，台中大里區永隆國小為了讓小朋友減少「開學症候群」的焦慮感，今天一早特別邀請國立台灣體育運動大學韻律體操選手到校進行展演，選手以「環、球、棒、帶」4項器材展現韻律體操的獨特魅力，不論是團體的球，還是個人的彩帶表演，充滿力與美的演出，讓現場1千多位小朋友的精神為之振奮，希望能順利收心，專心投入新學期的學習。

國立台灣體育運動大學韻律體操選手今天在中田真美教授與吳修廷教授帶領下，一早到永隆國小進行精采的演出，除了個人的「環、球、棒、帶」，還有團體的球，無論是拋球、旋轉彩帶都展現令人讚嘆的力與美，讓開學第一天現場1800位師生的精神都為之專注、振奮。

永隆國小校長張永志表示，今天是開學日，為了讓小朋友能收心，並學習到新的事物，特別邀請台體大的韻律體操選手到校進行展演，韻律體操展現的不只是技巧，更是節奏、專注與自信，對孩子而言是非常珍貴的學習機會，希望小朋友也能在新學期培養自律與專注，如奔騰駿馬般充滿動能與勇氣。

永隆國小家長會長周展延也表示，漫長的寒假結束，小朋友難免出現不想上學的「開學症候群」，為了讓大家新學期有新的期待，降低焦慮感，今天安排韻律體操的表演，除推廣體育活動，也讓大家認識這項運動，就像自己也是第一次現場看到韻律體操展現力與美的演出。

學習韻律體操已經1年的3年級廖梓瑄說，之前因為興趣投入韻律體操練習，自己在進行彩帶的旋轉、拋接時常常會打結，但今天看到大姐姐非常優美、完美的演出真的覺得很厲害，希望自己能持續練習，未來也能像他們一樣厲害。

另一位5年級的謝詠安也說，對於團體的拋球印象深刻，因為5個人要有很好的默契，才能有這麼精彩的演出，真的不簡單。

台中大里永隆國小今天開學日，邀請韻律體操選手到校進行環操展演，展現力與美。（記者陳建志攝）

台中大里永隆國小今天開學日，邀請韻律體操選手到校進行展演，並和小朋友進行互動。（記者陳建志攝）

