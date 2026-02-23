春節國旅強勢開紅盤！ 陳世凱：人潮成長109％

交通部長陳世凱表示，今年國旅「新春開紅盤」，受到天候好、經濟好，國旅日均人次從去年35萬，今年成長109%、達到73萬人次。（記者黃宜靜攝）

春節連假期間天氣好，不少民眾出遊走春，交通部長陳世凱表示，今年國旅「新春開紅盤」，受到天候好、經濟好，國旅日均人次從去年35萬，今年成長109%、達到73萬人次。

交通部今天舉辦「交通部115年新春團拜」，陳世凱致詞時表示，感謝第一線同仁們在交通疏運上的努力，民眾滿意度高。由於台灣經濟狀況好，國際、國內旅遊今年非常暢旺，在軌道運輸上，年節期間共900萬人次的疏運量，尤其桃園機場，在2月14日當天疏運量達16.9萬人次，破台灣機場歷史紀錄，也超越疫情前紀錄，昨天收假桃園機場疏運人次也達16.2萬，幾乎打平疫情前最高紀錄。

陳世凱表示，過年期間民航局、航港局面對部分地區出現大霧等天候問題，都能快速啟動疏運計畫，讓年前收假時，民眾能順利回到工作崗位上。

陳世凱說，也謝謝氣象署每天精準掌握每天天氣，讓民眾知道天氣佳，使得今年國旅狀況「新春開紅盤」，春節期間每天國家風景區、主題樂園等加總起來，每天平均旅遊人次，從去年35萬人次，今年成長109％、達73萬人次出遊。

交通部觀光署今天分別公布國家風景區、主題樂園今年春節出遊人次，其中國家風景區，初一至初六湧入387萬1887人次，平均每日達64萬5314人次出遊，比去年每日平均28萬6765人次成長約125%，為去年的2.25倍，尤其大年初三當天，全台國家風景區單日達84萬3096人次，創下今年春節最高峰。

觀光署指出，不少親子族群喜愛的主題樂園也展現穩定人氣，春節初一至初六入園人次達52萬6372人次，日平均達8萬7729人次，較去年成長約32%，初三、初四單日皆突破10萬人次，成為家庭出遊的重要選項。

觀光署分析，今年春節出遊熱潮集中在初一至初四，四天就累積超過298萬人次，超過初一至初六6天人潮三分之二。即使到了初六收假日，全台仍有30萬人次出遊，顯示國人規劃旅遊更有彈性，出遊動能並未只集中在單一天。從區域來看，山海景區同步升溫，阿里山、東北角、北海岸、日月潭、雲嘉南等熱門風景區人潮明顯增加，不少旅客選擇登山步道、海岸景觀與老街聚落走春，也讓地方商圈與周邊產業同步受惠。

陳世凱分享，自己雖然沒有時間出遊，但在春節期間有搭高鐵來回1次、開車上高速公路；由於今年假期長、經濟狀況好，民眾遊興高；雖然交通部公共運輸準備量超過預估的量，但整體而言加起來是創新高，他自己開車體感車多有些擁擠、但疏運期不長。

陳世凱強調，「交通對交通部而言，不是靠部長1個人的專業，而是靠所有人的專業，很感謝在這次過年當中，看到所有人展現出大家各自的專業」，希望交通安全有感、便利有感、人民幸福也會非常有感。

交通部今天舉辦「交通部115年新春團拜」。（記者黃宜靜攝）

