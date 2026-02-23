台灣燈會聯名水果盒限量開賣 「蜜香木瓜、玉女番茄」超香甜

台灣燈會聯名水果盒開賣。（記者林宜樟攝）

「2026台灣燈會」即將在嘉義縣登場，嘉義縣政府推動的農業共同品牌「嘉義優鮮」，與統一超商股份有限公司（7-ELEVEN）及福和生鮮股份有限公司聯手，今天宣布即日起至3月15日推出「台灣燈會聯名水果盒」，在全台7300間7-ELEVEN門市同步販售，精選的「蜜香木瓜切片」與「玉女小番茄盒」又香又甜，讓在場試吃者讚不絕口。

嘉義縣長翁章梁今天與超人氣吉祥物「OPEN將」為新品開箱造勢，翁章梁說，「嘉義優鮮」與2026台灣燈會吉祥物「嘉義君」聯名，推出兩款Q版設計的特色包裝水果盒—「蜜香木瓜切片」與「玉女小番茄盒」，精選嘉義縣具代表性的優質果品，將地方特色與美味融合。

翁章梁表示，「蜜香木瓜」導入科技感測與智慧化管理，果肉色澤鮮紅、口感Q彈且甜度穩定；「玉女小番茄」則以皮薄多汁、甜度高、深受市場喜愛著稱；嘉義小果番茄在全國性評比中屢創佳績，今年2月在農業部台南區農業改良場辦理的「健康優質設施小果番茄競賽」中表現亮眼，16個獎項中囊括14項，並拿下冠、亞、季軍，展現嘉義在栽培管理與品質穩定度上的硬實力。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜說，台灣燈會即將在嘉義縣舉辦，將吸引全台的遊客前來觀光，縣府與統一超商合作，將嘉義優質農產品，上架全台門市，蜜香木瓜已切片包裝，方便即食，玉女小番茄薄皮多汁、甜而不膩，希望更多人認識嘉義的農業魅力。

嘉義縣政府、統一超商及福和生鮮聯手推出台灣燈會聯名水果盒。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁邀請全國遊客享用在地農特產。（記者林宜樟攝）

