    首頁 > 生活

    春節熱翻天！嘉義番路柿子冰淇淋每天狂賣逾600顆

    2026/02/23 13:12 記者蔡宗勳／嘉義報導
    番路鄉農會飲冰柿茶集春節假期大家坐著吃冰棒。（記者蔡宗勳攝）

    番路鄉農會飲冰柿茶集春節假期大家坐著吃冰棒。（記者蔡宗勳攝）

    農曆春節假期天氣暖和，白天高溫逼近攝氏30度，熱如夏天，嘉義縣番路鄉農會「飲冰柿茶集」冰品熱賣8998份，以柿子冰淇淋系列最夯，賣出5165顆，扣除大年除夕沒有營業，平均每天賣出646顆，相當驚人，比炎炎夏日還大賣。

    番路鄉農會總幹事趙幸芳指出，番路農會冰品系列一向炙手可熱，而且沒有明顯淡季，即使是冬天依舊賣得很好，這次氣象預告農曆春節連假將是艷陽高照的好天氣，因而準備了充裕的冰品，結果因為太搶手，工作人員為了補貨，個個忙得不可開交。

    根據統計，「飲冰柿茶集」門市8天假期的冰品營業額為47萬9375元，其中柿子冰淇淋系列5165顆、冰棒系列2631支，杯裝及其他品項1202杯。

    趙幸芳說，由於中午時分天氣實在太熱，門市內不分老少，幾乎人手1支冰棒，賣得比夏天的假日還好。

    來自桃園的呂姓遊客表示，與家人到半天岩紫雲寺參拜祈福後，順道來逛「飲冰柿茶集」，進去發現空間和一般超商相同，原本想說沒有什麼好買的，但看到大家擠在冰櫃前選購，跟著過去湊熱鬧，買了柿子冰淇淋與冰棒，家人吃了柿子冰淇淋驚為天人，異口同聲直說好好吃，買了兩盒回去要和親友分享。

    嘉義縣番路鄉農會飲冰柿茶集。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣番路鄉農會飲冰柿茶集。（記者蔡宗勳攝）

    番路鄉農會飲冰柿茶集春節假期冰品炙手可熱。（記者蔡宗勳攝）

    番路鄉農會飲冰柿茶集春節假期冰品炙手可熱。（記者蔡宗勳攝）

    番路鄉農會飲冰柿茶集春節假期，柿子冰淇淋系列熱賣。（記者蔡宗勳攝）

    番路鄉農會飲冰柿茶集春節假期，柿子冰淇淋系列熱賣。（記者蔡宗勳攝）

