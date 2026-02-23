「高雄冬日遊樂園」邁向國際 日本4座城市應援

日本八王子市代表團，模仿超人力霸王高喊「シュワッチ」與中文「洗襪子」諧音相似。（觀光局提供）

「高雄冬日遊樂園」邁入第三年，春節期間吸引許多國內外旅客朝聖，繼活動開幕日本熊本城迎賓武將隊掀起話題後，來自日本東京都姊妹市八王子市的「東京都立大學男子啦啦隊 MAXONS」，春節也於16至18號碼頭樂園連續兩天應援表演；2月25日起，還有秋田縣物產展及藤澤市展攤接續登場。

高雄市觀光局長高閔琳指出，高雄冬日遊樂園的品牌影響力已跨出國門，歷年有來自歐美、東北亞、東南亞、韓國等各國姐妹城市前來參訪；今年更吸引日本熊本、秋田縣、藤澤市及八王子等四座日本城市參與、設置展攤及表演活動，展現台日觀光合作成果。

活動開幕首週，由熊本縣「熊本城迎賓武將隊」以中文向民眾拜年，並攜手熊本市吉祥物「肥後丸」登台演出；春節假期最後兩天登場的八王子市 MAXONS 男子啦啦隊，是成軍以來首次出國公開表演，成為冬日遊樂園最受矚目的國際亮點。

MAXONS 男子啦啦隊以高難度拋接、整齊劃一的口號，與充滿張力的動作編排，當隊員被高高拋向空中，現場民眾驚呼聲與熱烈掌聲不斷，隊員更主動以中文高喊「我愛台灣！我愛高雄！」，台下民眾也熱情回應「我愛日本!」

觀光局也安排八王子市副市長植原康浩代表團，參訪愛河灣及碼頭樂園，貴賓見到超人力霸王巨型裝置，瞬間勾起童時回憶，模仿起超人力霸王飛行與發射光線的經典姿勢，並齊聲高喊口號「シュワッチ」（Shuwatch），由於「シュワッチ」與中文「洗襪子」諧音相似，成為民眾過年期間相傳的趣味諧音梗，日本貴賓聽聞後笑聲不斷。

觀光局預告，2月25日至3月1日，日本秋田縣將設攤展售雪國物產與觀光資訊；228連假期間，藤澤市官方攤位也將回歸，提供湘南旅遊諮詢與限量好禮。

東京都立大學男子啦啦隊與高雄觀光局長高閔琳（前）合影。（觀光局提供）

東京都立大學男子啦啦隊帶來精采演出。（觀光局提供）

東京都立大學男子啦啦隊帶來精采演出。（觀光局提供）

