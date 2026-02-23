蘭陽女中取消代訂便當！學生自備或跑福利社 引爆家長怒火

蘭女福利社供應現賣便當。（圖由讀者提供）

今天（23日）是開學日，宜蘭縣國立蘭陽女中傳出本學期起取消午餐代訂便當，學生要自行準備或到學校福利社購買熱食，許多家長臨時獲知此事深表不滿，在網路上引爆怒火。校方證實已取消代訂便當，福利社有供應熱食，將增設便當販售點。

網友在網路社群PO文指出，「聽孩子說蘭陽女中這學期起學校取消午餐代訂便當，且不能自己訂外面的餐點，只能自行準備或至福利社購買熟食」，消息一出，引發反彈聲浪。

請繼續往下閱讀...

家長留言回應，學校取消午餐代訂、禁止外送，留下自備或福利社2個選項，這樣合理嗎？況且福利社餐點有限，難以滿足所有學生，更別說有特殊飲食需求的孩子，也有人直指福利社中午超多人，買完後就要午休，根本不用吃了，希望讓孩子專注在學業上，而不是煩惱午餐有得吃嗎？

校方解釋，蘭女現有1400多名學生，多數自帶便當，另有家長親送、福利社購買，外訂便當1天平均約80個，又分布在不同店家，每個店家必須預留一個樣本，供衛生單位查驗，由於訂購數量偏少，利潤有限，便當店外送意願不高，學校去年就告知學生，本學期要取消代訂便當。

校方說，蘭女福利社有販售便當、飯糰、蒸餃之類餐點，日後會再增加麵食湯品類，考量福利社中午人潮多，今天開會決定在校園增設便當販售點，方便學生購買，學校同步啟動福利社空間改善工程，希望下個學年度招攬熱食業者進駐，設立專業熱食部，提供現做、多樣化且符合營養標準餐點，滿足更多學生的需求。

宜蘭縣蘭陽女中取消午餐代訂便當，許多家長深表不滿，在網路上引爆怒火。（記者江志雄攝）

蘭陽女中取消午餐代訂便當，學生今天中午到學校福利社排隊購買餐點。（圖由讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法