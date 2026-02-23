為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    每天都高峰！台南連4年走春破千萬人次 今年成長逾25％

    2026/02/23 13:15 記者王姝琇／台南報導
    春節最後3天許多訓練家湧進台南都會公園捕捉寶可夢。（南市觀旅局提供）

    春節最後3天許多訓練家湧進台南都會公園捕捉寶可夢。（南市觀旅局提供）

    台南春節期間累計吸引逾1300萬人次到訪，創下連續4年春節旅遊人次突破千萬的紀錄。市長黃偉哲表示，春節長假結束，但台南熱鬧才正要轉場，緊接著元宵慶典、鹽水蜂炮與璀璨煙火，將接續春節的旅遊熱度。

    觀旅局長林國華表示，據觀旅局景點遊客人次統計，今年春節連假整體遊客人次相較去年成長逾25％，初一到初五都是熱門高峰時段，參拜祈福、採買年貨及踏青旅遊人潮湧入台南。市區老街、各大商圈，加上新興城市節點，如市立圖書館新總館、大台南會展中心及三井OUTLET周邊等，滿滿人潮感受台南年節氛圍與城市魅力，9天累計吸引逾310萬人次走訪。

    在親子旅遊、戶外休閒與博物館景點方面，山海線景區同樣表現亮眼，9天連假共吸引逾172萬人次造訪，展現臺南多元旅遊面貌。各大寺廟在春節假期香火更為鼎盛、信眾絡繹不絕，累計吸引逾740萬人次參拜祈福，展現台南宗教文化魅力。

    全球訓練家期盼的「PokémonGOTour：卡洛斯－台南」在春節最後3天引爆熱潮，加上夜間新營波光節、鹽水月津港燈節及龍崎空山祭，在春節期間吸引逾107萬人次參觀。林國華表示，緊接而來的元宵佳節，將有鹿耳門聖母廟高空煙火秀及鹽水蜂炮等慶典，邀民眾持續走訪台南，感受這座城市融合歷史、人情味與節慶魅力的獨特風景。

    土城正統鹿耳門聖母廟春節期間湧入大批參拜人潮。（南市觀旅局提供）

    土城正統鹿耳門聖母廟春節期間湧入大批參拜人潮。（南市觀旅局提供）

    國華海安商圈湧入逛街採買的人潮。（南市觀旅局提供）

    國華海安商圈湧入逛街採買的人潮。（南市觀旅局提供）

