    首頁 > 生活

    日本「橘色惡魔」感謝台灣 校友團將現身台灣燈會

    2026/02/23 12:44 記者林宜樟／嘉義報導
    橘色惡魔121期校友樂團將來台演出。（文總提供）

    日本京都橘高校吹奏樂部26名121期校友樂團（以下稱橘色惡魔121期），為感謝台灣在15年前311大地震的溫暖援助，今年3月自發性籌畫訪台交流，主辦單位玉山銀行與文化總會今天公布最新行程，橘色惡魔121期將於3月10日晚間赴2026台灣燈會《光躍台灣・點亮嘉義》主舞台演出，隔日上午再於台北圓山飯店舉辦快閃表演，重現橘色魅力。

    文總表示，橘色惡魔121期此行將赴台北市立建國中學，與獲「2025 WAMSB世界樂旗大賽冠軍」的建中樂旗聯隊進行跨國交流，將揭秘橘色惡魔的招牌「62.5公分精準步伐」，也會針對建中樂旗聯隊的演奏給予建議。

    3月10日晚間6點橘色惡魔121期將於《光躍台灣・點亮嘉義》主舞台演出；3月11日上午10點，則是睽違4年後再度於台北圓山飯店大廳舉辦快閃表演，喚醒當年的青春回憶；同日晚間7點30分登上台北表演藝術中心大劇院，舉辦「オレンジの絆——橘色友誼•台日有情」2026來台音樂會，特別為台灣粉絲準備紀念曲目。

    部長熊谷同學表示，能夠再次與並肩奮鬥三年的夥伴攜手登台，內心感到無比喜悅，再次感謝台灣為他們準備如此珍貴的舞台，「我們會帶著滿滿的謝意，與夥伴一起全力以赴，希望為大家帶來一場充滿笑容與歡樂的演出。」

    橘色惡魔121期曾於2022年首次來台，成為史上第一個登上台灣國慶大會舞台的國外表演團體，隔年再度受邀訪台，在高雄夢時代、台北西門町舉辦盛大的踩街遊行，更首度登上國家音樂廳舞台舉辦單獨售票音樂會。隔近3年，26名學長姊以校友樂團名義再度集結來台，向一路支持他們的台灣粉絲表達感謝。

    橘色惡魔121期校友樂團將在台灣燈會表演。（文總提供）

    橘色惡魔121期校友樂團來台灣演出行程。（文總提供）

