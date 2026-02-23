美國關稅又有變 蘭協盼盡速通過台美ART

台灣蘭花主要外銷市場在美國。（資料照）

美國最高法院裁定美總統川普去年實施的對等關稅無效，川普隨後簽署行政命令對全球課徵15％關稅，台灣蘭花產銷發展協會（蘭協）今（23日）表示，我國政府日前談定的「台美對等貿易協定（ART）」，蘭花將可0關稅輸往美國，盼盡速通過。

依據美國政府最新公布的行政命令，美國將對全球課徵15%關稅，但美國也強調，將遵守已達成的貿易協議，也呼籲各國遵守；由政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊13日談定台美關稅談定15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，更守住多項農產品防線，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆輸入維持現狀，美國雞肉輸入我國關稅不變，美豬輸入我國關稅稅率則將自第3年起減半。

政院談判團隊也爭取我國輸美主要品項的多項農產品豁免對等關稅，包含過去一年輸美產值超過5400萬美元的蘭花、2251萬美元的茶葉等261項輸美農產品豁免對等關稅。

對於美國關稅的新變化，蘭協秘書長曾俊弼表示，目前資訊很混亂，但產業相信政府一定會以產業最大利益協調，也會透過政策協助產銷秩序的穩定，另一方面台灣蘭花產業面臨去年4月起一度關稅稅率被調高到32%，後來一路又到去年8月的20%，以及美國近期準備要課徵的15%等，而這15%等同將會吃掉產業的所有毛利，產業自己當然也要做好準備，如為開拓更多市場，今年開幕在即的蘭展就邀請了更多不同市場的買家，以因應美國市場的衝擊。

曾俊弼表示，蘭花產業最盼望的就是可以恢復過去台灣蘭花0關稅輸入美國，而ART中蘭花就屬於豁免品項，呼籲立院盡速審議通過，以鞏固台灣產業競爭力。

