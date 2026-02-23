借校上課7年喜迎「回家」 台南成功國小新校舍啟用

市長黃偉哲與學生合影，期許孩子們新的學習環境中快樂成長。（台南市政府提供）

中西區成功國小配合「赤崁文化園區」整建，自107學年度起借用文賢國中上課，今日適逢114學年度第2學期開學首日，成功國小正式啟用新建校舍，並舉行溫馨「回家儀式」，市長黃偉哲與師生共同見證重要時刻。

黃偉哲在教育局長鄭新輝陪同下出席揭幕典禮，並和與會貴賓共同開啟「成功之門」，資深校友牽起學弟妹的手步入新校園，象徵跨越時空、薪火相傳。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，成功國小校舍重建過程一波三折，期間發現歷史遺構及施工問題導致工期延宕，引起各界關心，施工首年入學的學生，直到畢業才趕上在新校舍活動中心舉辦畢業典禮，令人感傷也倍感不易，現在終於能讓孩子能回校安心上課。

成功國小坐落於赤崁文化園區，擁有得天獨厚的歷史文化底蘊。黃偉哲強調，本次校園設計以「赤崁曙光」為理念，融合現代建築美學與歷史場域意象，展現新舊建築深度對話，象徵傳承與永續。期許孩子們在嶄新環境快樂成長、從容學習。

開學首日黃偉哲也向學生喊話，勉勵大家儘快收心，進入學習狀態，迎接新學期挑戰。他指出，市府在財政困難下仍積極推動教育建設，配合中央「生生有平板」政策，另投入2億7千萬元，讓學生盡早接軌科技與AI教育，享有數位學習紅利。

除透過沉浸式科技體驗與文化場域結合，成功國小也將發展AR教學課程，讓學生透過數位科技觀測操場下方清代台灣縣署重要遺構，深化在地歷史教育。黃偉哲也陪同學生體驗VR設備、發放新年小提燈，祝福同學們「新年快樂、開學愉快」。

鄭新輝說，除新校舍啟用外，成功國小與玉山銀行合作興建的第200座玉山圖書館預計於3月底前完工落成，學生活動中心亦將於今年完工，校園機能將日益完善。

台南成功國小23日正式啟用新建校舍。（台南市政府提供）

成功國小校園設計以「赤崁曙光」為核心理念，融合現代建築美學與歷史場域意象。（台南市政府提供）

市長黃偉哲發送新年小提燈，祝福同學新年快樂、開學愉快。（台南市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法