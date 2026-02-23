為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃市清潔隊婉拒春節紅包逾21萬元 全捐救助金專戶

    2026/02/23 12:50 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市於大年初四恢復垃圾收運作業，桃市府環管處同步宣導「只收垃圾、不收紅包」廉政政策，仍有不少市民在清運過程中贈送紅包與年節禮品，將全數轉捐公益。（環管處提供）

    桃園市於大年初四恢復垃圾收運作業，桃市府環管處同步宣導「只收垃圾、不收紅包」廉政政策，仍有不少市民在清運過程中贈送紅包與年節禮品，將全數轉捐公益。（環管處提供）

    桃園市於20日大年初四恢復垃圾收運作業，桃市府環境管理處同步宣導「只收垃圾、不收紅包」廉政政策，仍有不少市民在清運過程中，基於感謝之意贈送紅包與年節禮品，清潔隊員於勤務結束後，依規定全數繳回政風室統一登錄處理，並全數轉捐公益。

    環管處統計，今年春節期間共收到民眾紅包金額合計21萬6116元，以及年節物資20件，以食品與民生用品為主，所有現金已全數捐入市府社會救助金專戶，物資則轉贈伊甸社會福利基金會，讓市民的善意透過制度轉化為實質公益。

    環保局長顏己喨表示，桃園市人口持續成長，春節期間垃圾量較平日增加約117％，清潔隊於大年初四清晨即全面出勤，確保市容整潔，而清潔隊依法不得收受任何餽贈，民眾的一句感謝與配合垃圾分類，就是對第一線人員最大的支持。

    顏己喨也強調，針對無法即時退還的紅包與物資，市府已建立標準作業流程，由各區清潔隊彙整後交由政風室統一登錄，確保全程公開透明，落實廉能治理。

    環管處長張書豪表示，目前全市共有2956名清潔隊員參與春節收運勤務，市府除持續宣導垃圾分類與減量政策，也將透過制度化管理，讓民眾善意不落空，同時維護公部門廉潔形象。

    桃園市於大年初四恢復垃圾收運作業，桃市府環管處同步宣導「只收垃圾、不收紅包」廉政政策，仍有不少市民在清運過程中贈送紅包與年節禮品，將全數轉捐公益。（環管處提供）

    桃園市於大年初四恢復垃圾收運作業，桃市府環管處同步宣導「只收垃圾、不收紅包」廉政政策，仍有不少市民在清運過程中贈送紅包與年節禮品，將全數轉捐公益。（環管處提供）

    桃園市於大年初四恢復垃圾收運作業，桃市府環管處同步宣導「只收垃圾、不收紅包」廉政政策，仍有不少市民在清運過程中贈送紅包與年節禮品，將全數轉捐公益。（環管處提供）

    桃園市於大年初四恢復垃圾收運作業，桃市府環管處同步宣導「只收垃圾、不收紅包」廉政政策，仍有不少市民在清運過程中贈送紅包與年節禮品，將全數轉捐公益。（環管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播