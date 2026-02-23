桃市清潔隊婉拒春節紅包逾21萬元 全捐救助金專戶

桃園市於大年初四恢復垃圾收運作業，桃市府環管處同步宣導「只收垃圾、不收紅包」廉政政策，仍有不少市民在清運過程中贈送紅包與年節禮品，將全數轉捐公益。（環管處提供）

桃園市於20日大年初四恢復垃圾收運作業，桃市府環境管理處同步宣導「只收垃圾、不收紅包」廉政政策，仍有不少市民在清運過程中，基於感謝之意贈送紅包與年節禮品，清潔隊員於勤務結束後，依規定全數繳回政風室統一登錄處理，並全數轉捐公益。

環管處統計，今年春節期間共收到民眾紅包金額合計21萬6116元，以及年節物資20件，以食品與民生用品為主，所有現金已全數捐入市府社會救助金專戶，物資則轉贈伊甸社會福利基金會，讓市民的善意透過制度轉化為實質公益。

環保局長顏己喨表示，桃園市人口持續成長，春節期間垃圾量較平日增加約117％，清潔隊於大年初四清晨即全面出勤，確保市容整潔，而清潔隊依法不得收受任何餽贈，民眾的一句感謝與配合垃圾分類，就是對第一線人員最大的支持。

顏己喨也強調，針對無法即時退還的紅包與物資，市府已建立標準作業流程，由各區清潔隊彙整後交由政風室統一登錄，確保全程公開透明，落實廉能治理。

環管處長張書豪表示，目前全市共有2956名清潔隊員參與春節收運勤務，市府除持續宣導垃圾分類與減量政策，也將透過制度化管理，讓民眾善意不落空，同時維護公部門廉潔形象。

