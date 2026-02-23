為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投春節湧240萬人次遊客 這個景點居冠

    2026/02/23 12:52 記者張協昇／南投報導
    南投春節6天年假遊客達240萬人次，以日月潭及周邊景點逾29萬人次最多。（資料照，記者張協昇攝）

    南投春節6天年假遊客達240萬人次，以日月潭及周邊景點逾29萬人次最多。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣春節期間天氣良好，適合出遊走春，根據縣府風景區管理所統計，初一至初六縣內各風景區約湧入240萬人次遊客，又以2月19日初三達到最高峰，遊客約51.5萬人次，各風景區中仍以日月潭及周邊景點遊客最多，6天逾29萬人次遊客。此外，南投燈會從2月14日開幕，統計至2月21日止，參觀民眾已達184萬人次。

    南投縣風景區管理所指出，今年春節從初一至初六，南投縣風和日麗，有時甚至豔陽高照，民眾紛紛出遊，統計全縣包括日月潭、松柏嶺、清境、溪頭、雙龍瀑布七彩吊橋及瑞龍瀑布園區等6個主要風景區，約湧入240萬人次遊客，相較去年初一到初五，遊客人次約163萬人次，明顯增加不少。

    統計6天年假，又以初三及初四遊客最多，分別有51.5萬人次及46.5萬人次，除了日月潭及周邊景點以29萬4509人次居冠外，第二名的松柏嶺地區也破10萬人次，第三名清境地區則為4萬1035人次，第四名溪頭為2萬5800人次。

    此外，今年南投燈會從2月14日至3月8日（除夕休園），長達22天，統計至2月21日止共7天，參觀民眾已達184萬人次。

    南投燈會從2月14日幕，統計至2月21日止，參觀民眾達184萬人次。（南投縣政府提供）

    南投燈會從2月14日幕，統計至2月21日止，參觀民眾達184萬人次。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播