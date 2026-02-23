南投春節湧240萬人次遊客 這個景點居冠

南投春節6天年假遊客達240萬人次，以日月潭及周邊景點逾29萬人次最多。（資料照，記者張協昇攝）

南投縣春節期間天氣良好，適合出遊走春，根據縣府風景區管理所統計，初一至初六縣內各風景區約湧入240萬人次遊客，又以2月19日初三達到最高峰，遊客約51.5萬人次，各風景區中仍以日月潭及周邊景點遊客最多，6天逾29萬人次遊客。此外，南投燈會從2月14日開幕，統計至2月21日止，參觀民眾已達184萬人次。

南投縣風景區管理所指出，今年春節從初一至初六，南投縣風和日麗，有時甚至豔陽高照，民眾紛紛出遊，統計全縣包括日月潭、松柏嶺、清境、溪頭、雙龍瀑布七彩吊橋及瑞龍瀑布園區等6個主要風景區，約湧入240萬人次遊客，相較去年初一到初五，遊客人次約163萬人次，明顯增加不少。

請繼續往下閱讀...

統計6天年假，又以初三及初四遊客最多，分別有51.5萬人次及46.5萬人次，除了日月潭及周邊景點以29萬4509人次居冠外，第二名的松柏嶺地區也破10萬人次，第三名清境地區則為4萬1035人次，第四名溪頭為2萬5800人次。

此外，今年南投燈會從2月14日至3月8日（除夕休園），長達22天，統計至2月21日止共7天，參觀民眾已達184萬人次。

南投燈會從2月14日幕，統計至2月21日止，參觀民眾達184萬人次。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法