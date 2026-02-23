為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    馬來西亞外海7.1強震 郭鎧紋：全球規模7.0地震平靜期76天紀錄結束

    2026/02/23 12:46 記者黃宜靜／台北報導
    郭鎧紋指出，馬來西亞婆羅洲（Borneo）沙巴州外海今天凌晨發生規模7.1強震，屬於隱沒帶型深層地震。（圖由郭鎧紋提供）

    郭鎧紋指出，馬來西亞婆羅洲（Borneo）沙巴州外海今天凌晨發生規模7.1強震，屬於隱沒帶型深層地震。（圖由郭鎧紋提供）

    美國地質專家指出，馬來西亞婆羅洲（Borneo）沙巴州外海今天凌晨發生規模7.1強震；對此，地震專家郭鎧紋表示，全球長達76天沒有發生規模7以上地震，今天正式終結，未來將持續觀察地震活動是否轉為活躍。

    郭鎧紋指出，這起地震屬於隱沒帶型深層地震，發生於當地時間凌晨0時57分，地震震央位在沙巴州首府亞庇東北方不到100公里處，震源深度達619.8公里、規模7.1地震，相當於釋放22.4顆原子彈。據觀察，規模7.0以上地震平均約每30天出現一次，自去年12月8日日本青森外海發生規模7.6的地震後，全球已長達76天處於規模7.0地震平靜期，這次沙巴發生規模7.1地震，表示全球平靜期結束。

    郭鎧紋指出，台灣去年12月27日在東部海域發生芮氏規模7.0地震後，台灣也進入平靜期，其中花蓮自去年12月後，約60天未發生顯著有感地震，不過，值得注意的是，今天新北市坪林區發生規模4.0、深度76.9公里的隱沒帶地震，未來地震活動是否變活躍，需持續觀察且屬重點之一。

    美國地質專家指出，馬來西亞婆羅洲（Borneo）沙巴州外海今天凌晨發生規模7.1強震。（圖由郭鎧紋提供）

    美國地質專家指出，馬來西亞婆羅洲（Borneo）沙巴州外海今天凌晨發生規模7.1強震。（圖由郭鎧紋提供）

