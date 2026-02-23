教育部推彈性上班！ 鄭英耀：用新思維解決問題 因應AI挑戰

教育部今日舉行新春團拜，教育部長鄭英耀帶領團隊，致力於用新思維解決問題。（記者林曉雲攝）

春節過後首日開工，教育部今（23）日舉行新春團拜。教育部長鄭英耀致詞表示，在AI快速世代中，教育施政與時俱進，美國普渡大學在今年9月將把AI列入畢業門檻，歐美和日本等大學都用不同方式因應AI挑戰，面對更多元複雜且難度更高的挑戰，期待教育部同仁用新思維和新方法去推動施政和解決問題，他也顧及少子化需求，提到教育部去年開始推動同仁彈性上班時間制度，讓家有幼兒的同仁可以更方便的育嬰。

鄭英耀致詞時提到，過往他去英國參訪時，看到英國地鐵未設閘門，對人性充滿信任，當時有台灣學者問了某個地鐵站站長難道不擔心逃票？該站長回說，一定會有人逃票，但為了抓少數而投入龐大人力，對民主社會來說並不划算，寧願對人性有更多信任，踩紅線者仍要付出代價。

鄭英耀表示，教育部同仁多是教育行政高普考入職，他上任教育部長之後一律相信同仁，也改造教育部辦公室的氛圍和空間，設立了兒童遊戲空間、非魚空間喝咖啡、健身房和韻律房等，他對教育部同仁的期待是彼此要信任，相信同仁，能量會更大、做更大的事，如果以防弊態度工作就很辛苦。

對於來自立法院、教育團體等挑戰，鄭英耀鼓勵教育部團隊共同合作努力，創造馬年更好的教育政策推動及落實，但也期待同仁先顧好身體健康，才能做好工作和照顧好家庭，同仁之間情誼更和順，健康是所有的基礎，期待人事處多照顧同仁身心健康。

鄭英耀強調他的新年希望是不希望再聽到同仁說要找時間去非魚，鼓勵同仁用新方法和新思維處理事務，社會快速發展，問題產生質變，用習慣的思維解決問題可能會掉入困境，嘗試找新方法解決問題並兼顧效率，例如每天習慣喝茶，不妨先試喝咖啡，讓自己生活不一樣，工作方式有改變，共同推動使教育更美好。

教育部長鄭英耀上任後，打造教育部「非魚空間」，改變辦公氛圍，期許同仁用新思維推動施政和解決問題。（記者林曉雲攝）

