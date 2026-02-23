為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澄清湖飲用水保護區過年4天湧進22萬人 環團憂破壞水質

    2026/02/23 12:03 記者葛祐豪／高雄報導
    果嶺自然公園。（記者李惠洲攝）

    果嶺自然公園。（記者李惠洲攝）

    清湖飲用水保護區大年初一至初四湧進22萬人，環團憂心指出，以往澄清湖為保障水質安全，有每天入園7000人的限制，如今由高市府接管後，一天進來7倍以上的人潮，水質恐遭破壞。

    被形容為高雄「雙綠肺」的果嶺自然公園、澄清湖，春節期間人氣超夯，統計初一至初四共吸引22萬人次到訪，尤其果嶺自然公園大年初三單日湧入逾3萬人，刷新開園以來的新高。

    高雄森林城市協會理事長莊傑任憂心指出，澄清湖與果嶺公園都是高雄的自來水源保護區，應首重水源保護，但市府去年接管澄清湖後，無視過去自來水公司管理時的總量管制，尤其春節湧入大批人潮，對上百萬高雄人飲用水源保護是一大隱憂。

    莊傑任表示，過去果嶺自然公園前身的高爾夫球場，一天的人數很難超過500人次，加上澄清湖限制7000人，加起來是7500人；面對高雄市民的飲用水保護區，呼籲市府拿出人數限制的管制令，「一天7500人、一年就是270萬人，這樣的限制根本就非常寬鬆！」，他並舉例，台北的水源保護區，一天限制是5000人。

    對於環團的擔憂，公園處表示，市府接管後，更著重山坡地維護保育，水庫水域仍是由原自來水公司維管，加上市府針對澄清湖高爾夫球場進行出流管制後，對於水庫水質更有保障。

    澄清湖風景區過年湧入人潮。（公園處提供）

    澄清湖風景區過年湧入人潮。（公園處提供）

