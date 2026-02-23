老翁車內抽菸還嗆勸阻乘客 台鐵：通報鐵警帶下車

有網友發文透露，1名頭髮斑白的老翁在台鐵行駛中的列車車廂內點燃香菸，有名女性乘客上前勸阻卻遭對方回嗆；圖為示意圖，非新聞中列車。（資料照）

一般大眾運輸均規定全面禁菸，但有網友發文透露，1名頭髮斑白的老翁在台鐵行駛中的列車車廂內點燃香菸，有名女性乘客上前勸阻卻遭對方回嗆；對此，台鐵公司表示，列車長接獲旅客通報後，隨即前往了解並通報鐵路警察於板橋站將該名抽菸旅客帶下車，並強調，依據《菸害防制法》規定，台鐵列車車廂屬全面禁菸場所，在列車內抽菸屬違規。

昨日下午有名網友在臉書發影片，畫面中老翁在車廂內點菸，女乘客見狀上前提醒，並表示會向列車長反映，不料老翁竟回應「妳叫啊」。影片曝光後，不少網友留言批評，「抽煙誇張」、「這個一定要給他處罰 不能在車上抽菸啦 真的是沒知識」等。

對此，台鐵公司回應，昨天第129次自強號於台北站開車後，列車長接獲旅客通報第3車有旅客在車廂內抽菸勸導不聽，列車長隨即前往了解並通報鐵路警察於板橋站將該名抽菸旅客帶下車。

台鐵公司強調，依據《菸害防制法》規定，台鐵列車車廂屬全面禁菸場所，任何人在列車內抽菸（含傳統菸品、電子煙及加熱煙）的行為，均屬違規，旅客應遵重他人不吸二手菸的權利，不得於車廂內任何地方抽菸，未來將持續加強宣導列車禁菸規定，並請旅客共同配合，以維護良好乘車環境。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

