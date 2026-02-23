趕客吞錢+歧視外國人？ 日本福岡1飯店被台灣網友灌爆負評

位於日本福岡市的「福岡博多昆特薩酒店」，近日被一名旅客用正體中文發文控訴「歧視外國人」，引發熱烈討論。圖擷取自@ekikuukounoyado 社群平台「X」）

日本是許多台灣民眾海外旅遊首選，然而近期卻爆出山形縣一家著名旅館罕見回擊留負評的台灣旅客，揭露對方住宿期間的4大惡行，戲劇性反轉引發全網炎上。日前又傳出，一名旅客用正體中文發文控訴福岡市1間飯店「歧視外國人」惡行，導致該飯店Google評論湧入大批台灣網友與中文用戶狂灌負評，相關話題目前在網上持續發酵。

一名平時發文使用正體中文、Threads IP位址顯示為台灣的網友，今（23）日凌晨發文控訴位於福岡市的「福岡博多昆特薩酒店」（Quintessa Hotel Fukuoka Hakata），是他人生中首次遇到如此「歧視外國人」的日本飯店，接著描述他昨（22）日在辦理入住手續期間的一段想插曲，不緊慘遭單方面拒絕入住，事後還差點拿不到退款。

原PO回憶，事發當時他已將護照交給飯店櫃檯人員確認入住手續，然後他跑去一旁整理包包，不過他一時沒注意，把包包直接放在其他顧客的行李上，未料這時櫃檯1名女員工朝他「猛烈發火」，最終單方面拒絕讓他入住、甚至把他趕走，雖然他對此感到相當不解，認為自己並未對他人行李箱造成損傷，但還是決定尋找其他地點入住。

原PO直言，飯店不讓他住宿並要求他離開，他願意接受，但一碼歸一碼，飯店也要將費用退還給自己，因此他向國際訂房網站「Trip.com」申請退款，結果飯店向Trip聲稱，是他沒有準時出現（no show）因此不會退錢給他，讓他氣得馬上衝回飯店對峙，然後他又看到那名朝自己發火的櫃檯女員工，接著2人為此爆發口角衝突。

原PO指出，那名櫃檯女員工一看到他是外國人「直接不演了」，甚至還用超惡劣的態度罵他「うるさい（吵死了）」，後來調閱監視器畫面，櫃檯女員工看到他確實有在規定時間內到飯店，又改口反嗆「你有來飯店沒錯，但是是你自己走的，你又沒證據證明我們趕你」。原PO強調，這名櫃檯女員工的上述言論，全都有被他錄音存證。

最終，原PO請日本朋友到場協助，朋友當場直接開噴飯店接洽人員，「這家飯店標準欺善怕惡，看到本地人來就縮了，最後發Email承諾全額退款」，這起事件讓他再度體會到，出國在外有一個願意為自己挺身而出的在地朋友真好，同時將自己的遭遇與飯店名稱公布到社群平台上示警，呼籲想去福岡遊玩的民眾千萬別入住那間飯店。

貼文曝光僅僅半天，就吸引超過100多萬人次瀏覽，並引爆多方激烈論戰。一部分網友痛批，飯店員接待顧客的行為堪憂，甚至有自稱住過該飯店的過來人爆料，自己去年入住結果錢包在房間被偷了，要求調閱監視器還被櫃檯人員嘲諷；更有網友為聲援原PO，湧入飯店Google評論用注音符號或中文寫下痛罵飯店的話語，並留下1星或2星負評。

也有不少理智的網友呼籲「讓子彈飛一下」，提醒大家數日前剛爆出的山形縣住宿糾紛，不要看到單方面說詞就衝動去洗評價，同時質疑原PO在自介號稱擁有「10年日本職場經驗」，怎麼還會需要請在地人到場吵架。旅遊達人孔祥琪（林氏璧）也留言指出，許多台灣人太衝動了，另提醒短時間去洗評價，Google很快就會將它們自動刪光。

