    生活

    減輕農民災損衝擊 台東縣有租地租金減7成

    2026/02/23 11:33 記者黃明堂／台東報導
    台東縣有地耕地租金減收7成。（記者黃明堂攝）

    台東縣有地耕地租金減收7成。（記者黃明堂攝）

    114年期台東縣有耕地租金將自3月1日開徵，繳納期限至3月31日止，考量去年台東地區遭受多次颱風及豪雨天然災害侵襲，造成農民不少損害，縣政府推出縣有耕地租金主動減租措施，減收額度為應繳租金之7成，希望共體時艱，紓解民困。

    臺東縣政府地政處表示，為力挺農民，縣府持續傾聽農民需求，因應去年因強風豪雨造成全縣農產業受損嚴重，中央也對台東天然災害救助，受損範圍皆屬全縣性災害；除計算颱風農損外，不斷的寒害、颱風跟豪雨襲擾，間接產生運輸成本提高及一些難以計算損失，造成農民實際損害。

    縣長饒慶鈴考量災情影響人民生活及經濟層面甚鉅，且縣內許多農民以承租土地耕作為主，為協助農民早日復耕生產，特別研議耕地租金減免事宜；為減輕民眾負擔，召開耕地租佃委員會並經會議決議，114年全年耕地租金減收7成，以紓解民困。

    地政處指出，此次縣府考量114年颱風帶來的災損屬全縣性災害，針對縣府經管縣有非公用出租耕地應繳租金，承租人無須提出申請，由縣府主動予以減免，屆時合計將有近380餘筆，面積共107.5127公頃縣有土地承租人因此受惠，希望降低颱風所帶來的衝擊，使承租人盡速恢復正常農作。

