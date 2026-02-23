開學日台中警護童動起來 警局長送平安福袋、光明燈

第三分局分局長謝有筆（右4）今天一早親自率隊前往東區大智國小執行「護童勤務」，更在校門口發放精美的宣導小物「多功能充電鑰匙扣燈」。（第三分局提供）

國中小史上最長寒假今天迎來開學日，台中市政府警察局15個分局一早都投入護童勤務，吳敬田局長更是率員訪視西屯區惠來國小的護童勤務，除慰勉辛苦護童的員警和導護志工，還發送限量的「平安福袋」，讓孩子把安全帶回家。

今天是國中小開學日，為了守護學童上下學安全，台中市員警都啟動護童勤務，吳敬田局長一早親自到西屯區惠來國小慰問執勤同仁、導護媽媽及志工們，一起迎接學生，並表示「維護學童的人身安全，為警方執勤重點」，向大家加油打氣，並在現場發送「平安福袋」。

第六分局表示，西屯區發展快速、人口密集，越是熱鬧的城市節奏，越需要細膩而持續的守護。守護學童不只是勤務安排，更是一份對家庭的承諾。未來將持續精進護童作為，強化校園周邊安全維護，讓每天的上學路，都在安心與笑聲中展開。

第三分局分局長謝有筆也親自率隊前往東區大智國小執行「護童勤務」，更在校門口發放彷彿光明燈的精美宣導小物「多功能充電鑰匙扣燈」，提醒親師生注意交通及居家安全，並同步推廣反詐騙與婦幼安全觀念。

市警局婦幼隊則是直接在校門口快閃開講「婦幼安全小學堂」，針對現今網路兒少性剝削陷阱多，詢問小朋友「如果網路上看到同學的私密照，該怎麼辦？」，提醒「不可以轉傳！要趕快跟爸爸媽媽說！」現場準備「限量平安福袋」，小朋友都爭相舉手作答，透過互動將「兒少性剝削防制」及「人身安全」的觀念，深植到小朋友心中。

