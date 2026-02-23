黑琵換上金黃婚紗迎春 台江國家公園228連假提供導覽解說

黑面琵鷺相互理羽。（台江處提供）

台江國家公園黑面琵鷺於春節期間已換上了金黃色飾羽，準備北返繁衍下一代。台江處表示，為讓遊客在228連假期間，能盡情觀賞這遠來嬌客的芳蹤，將於七股第一賞鳥亭每天上午9時至下午4時30分，安排有解說志工現場解說及提供單筒望遠鏡觀賞，並有解說導覽服務，歡迎民眾來欣賞黑琵換上金黃婚紗之美。

台江處表示，黑面琵鷺是台江國家公園明星物種也是最重要指標物種之一，每年自9月至隔年4月間，成群結隊、遠渡重洋，不辭千里來到台江地區度冬，全球黑面琵鷺數量也逐年增加，目前全球黑面琵鷺已有7081隻，而台灣就有4169隻，台南地區更高達全國近6成以上數量達2439隻。

台江處說，隨著春節腳步接近，來台度冬的黑面琵鷺族群，開始換上繁殖羽，成鳥頭上的冠羽日漸增長，由白色變成金黃色，頸圈也逐漸形成金黃色的飾羽，宛如金毛獅王般，十分討喜與俊美，個體間的互相理羽時常可見，春節期間是絕佳的賞鳥時間，之後再1個多月的時間將大部分北返回到繁殖地，完成傳宗接代的重大任務。

台江處為讓遊客在228連假期間，能盡情且深入觀賞這遠來嬌客的芳蹤，於七股第一賞鳥亭每天上午9時至下午4時30分，貼心安排有解說志工現場解說及提供單筒望遠鏡觀賞，並有解說導覽服務，歡迎民眾可多加利用踴躍前往。

