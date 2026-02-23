竹北光節推限定聯名公仔 打造光影×收藏城市體驗

竹北市長鄭朝方宣布，今年特別攜手人氣原創品牌「路遙圓創」推出「竹北限定版刺刺公仔」。（竹北市公所提供）

丙午馬年開春首週，新竹縣竹北光節《盛世之境》27日將在水圳公園試營運，除了5大展區，竹北市長鄭朝方宣布，今年特別攜手人氣原創品牌「路遙圓創」推出「竹北限定版刺刺公仔」，將城市美學延伸至潮流收藏文化，成為可以帶回家的城市記憶。

​鄭朝方表示，「盛世之境」結合科技、藝術與潮流公仔文化，將安排「市民大導覽」活動，帶領民眾一邊漫步水圳公園，深入了解策展理念與燈區設計巧思。只要參與2月27日首日導覽的市民，就可搶先將超萌「竹北限定版刺刺公仔」帶回家。

而為了讓更多市民朋友與收藏家都能感受這份開箱驚喜，活動現場設置了專屬扭蛋機，只要參與問卷調查及社群打卡，即可獲得代幣轉扭蛋試手氣（每日限量發放1000枚）；其中，「限定版刺刺公仔」每日僅限量100隻。

鄭朝方也提到，​另一項深受期待的收藏亮點，是出自紙藝大師洪新富之手的生肖提燈。兩款提燈將採分時段限量發放：「銀翼之馬」預計於 2/28 與 3/7 登場，而「琉光天馬」則接力在 3/1 及 3/8 與市民見面。

​此外，現場的感官體驗也相當多元。由鄭朝方親自參與調製的「盛世之境」精油香氛，民眾在「竹北好市」市集消費集點即可兌換，期讓大家透過香氣記住這場光影盛會。此外，圓形舞台區的「光劍體驗」以及「竹北限定運動外套販售」，都將在展期間陸續登場。

竹北光節2月27日到3月15日登場，各項報名方式與活動資訊請關注「竹北市公所」臉書粉專。

竹北光節限定版刺刺公仔。（竹北市公所提供）

竹北光節小提燈。（竹北市公所提供）

竹北市民大導覽。（竹北市公所提供）

