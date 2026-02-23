為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    配合國1增建造橋交流道 苗14線拓寬「錦成橋」3/2起封閉214天

    2026/02/23 11:16 記者彭健禮／苗栗報導
    錦成橋拆除重建工程之改道路線圖。（圖由縣府提供）

    錦成橋拆除重建工程之改道路線圖。（圖由縣府提供）

    配合國道1號增設造橋交流道工程，苗栗縣政府辦理苗14線拓寬，包括錦成橋拆除重建。縣府交通工務處表示，錦成橋拆除改建作業將於3月2日至9月30日進行，共214天，施工期間全面封閉通行，請用路人配合改道。

    國道1號增設造橋交流道工程，由交通部高速公路局於去年8月18日辦理動工，設置南出、北入匝道，預計2029年底完工；苗14線則是至關重要的交流道聯絡道，由苗縣府辦理拓寬，預計明年底完工。

    交通工務處表示，苗14線拓寬範圍自平仁路至禮蘭路間，全長1305公尺，寬度從現有9到11公尺拓寬至16.7到24.3公尺，成為雙向各2車道。工程總經費約3億3552萬元，其中工程費2億6352萬元，地方免配合款；但須自籌徵地及橋梁改建等工程費約7200萬元。

    其中，苗14線上的錦成橋，現行僅為雙向各單車道，也將一併辦理拆除重建，將自3月2日起到9月30日進行，共214天，施工期間錦成橋全面封閉通行，請用路人依現場指示標誌配合改道。

    苗14線上的錦成橋，現行僅為雙向各單車道，也將一併辦理拆除重建，將自3月2日起到9月30日進行，施工期間錦成橋全面封閉通行。（翻攝google街景）

    苗14線上的錦成橋，現行僅為雙向各單車道，也將一併辦理拆除重建，將自3月2日起到9月30日進行，施工期間錦成橋全面封閉通行。（翻攝google街景）

