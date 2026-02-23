新北強化校園午餐把關 59督學訪118校盤點食安與供餐品質

新北市教育局表示，開學期間自即日起至26日安排59位聘任及駐區督學，訪視全市118所高中、國中及國小，將蒐集學校與親師生回饋意見，作為後續制度檢視與政策精進的重要依據。（資料照，新北教育局提供）

校園午餐不只要「吃飽」，更要讓孩子「吃得好、吃得安心」。新北市教育局表示，於春節前已邀集家長團體、學校代表、教師團體、業者代表、營養師及健康促進委員進行意見交流，系統盤點供餐制度與實務運作情形，廣泛蒐集菜色接受度、供餐流程、食品安全、溫度口感及用餐環境等建議；開學期間自即日起至26日安排59位聘任及駐區督學，訪視全市118所高中、國中及國小，將蒐集學校與親師生回饋意見，作為後續制度檢視與政策精進的重要依據。

教育局指出，目前各校均設置午餐供應會，邀請親師生代表共同參與午餐事務討論與監督，包括審核菜單內容與營養分配、檢討供餐流程及用餐狀況等，並定期至團膳業者廠區監廚，從源頭把關食材品質與供餐安全。為掌握第一線現況，開學期間自即日起至26日安排59位聘任及駐區督學，訪視全市118所高中、國中及國小，除巡查校園環境整備與學生到校情形，也同步關心午餐供應流程與學生用餐狀況，即時協助校方盤點問題並提出改善建議，強化供餐品質管理機制。

教育局長張明文表示，因應財務收支劃分法修正及配合非洲豬瘟廚餘養豬退場政策，市府將持續蒐集各界建議並整體評估學校午餐政策方向，在兼顧供餐品質、制度可行性及校園實務需求下，聚焦「看得見的食安、吃得出來的品質、做得到的管理」，包括強化菜單透明與營養標示、檢討食材採購與驗收流程、提升供餐稽核與衛生訓練，穩健優化供餐環境。

