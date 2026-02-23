為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北強化校園午餐把關 59督學訪118校盤點食安與供餐品質

    2026/02/23 11:21 記者羅國嘉／新北報導
    新北市教育局表示，開學期間自即日起至26日安排59位聘任及駐區督學，訪視全市118所高中、國中及國小，將蒐集學校與親師生回饋意見，作為後續制度檢視與政策精進的重要依據。（資料照，新北教育局提供）

    新北市教育局表示，開學期間自即日起至26日安排59位聘任及駐區督學，訪視全市118所高中、國中及國小，將蒐集學校與親師生回饋意見，作為後續制度檢視與政策精進的重要依據。（資料照，新北教育局提供）

    校園午餐不只要「吃飽」，更要讓孩子「吃得好、吃得安心」。新北市教育局表示，於春節前已邀集家長團體、學校代表、教師團體、業者代表、營養師及健康促進委員進行意見交流，系統盤點供餐制度與實務運作情形，廣泛蒐集菜色接受度、供餐流程、食品安全、溫度口感及用餐環境等建議；開學期間自即日起至26日安排59位聘任及駐區督學，訪視全市118所高中、國中及國小，將蒐集學校與親師生回饋意見，作為後續制度檢視與政策精進的重要依據。

    教育局指出，目前各校均設置午餐供應會，邀請親師生代表共同參與午餐事務討論與監督，包括審核菜單內容與營養分配、檢討供餐流程及用餐狀況等，並定期至團膳業者廠區監廚，從源頭把關食材品質與供餐安全。為掌握第一線現況，開學期間自即日起至26日安排59位聘任及駐區督學，訪視全市118所高中、國中及國小，除巡查校園環境整備與學生到校情形，也同步關心午餐供應流程與學生用餐狀況，即時協助校方盤點問題並提出改善建議，強化供餐品質管理機制。

    教育局長張明文表示，因應財務收支劃分法修正及配合非洲豬瘟廚餘養豬退場政策，市府將持續蒐集各界建議並整體評估學校午餐政策方向，在兼顧供餐品質、制度可行性及校園實務需求下，聚焦「看得見的食安、吃得出來的品質、做得到的管理」，包括強化菜單透明與營養標示、檢討食材採購與驗收流程、提升供餐稽核與衛生訓練，穩健優化供餐環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播