嘉市警今開學日國小門口護童 持手舉牌宣導婦幼安全

嘉義市警方今執行護童專案，開學日與學童、家長宣導反詐騙及婦幼安全。（警方提供）

春節連假結束今天開學，嘉義市警察局第二分局執行「護童專案」，確保學童到校安全，警方還準備各式畫有圖案、不同字體的宣傳手舉牌，同步進行反詐騙、婦幼安全宣導工作，全方位守護學童與家長安全。

警方表示，為迎接學童回歸校園，避免交通壅塞及事故發生，除上下學尖峰時段派遣警力在校門口及重要路口交通指揮疏導外，並加強學校周邊治安巡邏，確保學童生活環境不受干擾。

第二分局分局長林思妙今天還率隊到民族國小與校方一起迎接學童入學，持手舉牌向學童、家長進行反詐騙與婦幼安全宣導，提醒近期常見的假投資、假交友、網路購物等詐騙手法，讓家長務必提高警覺。

警方也提醒學童，上下學應結伴同行，避免單獨前往偏僻場所，若接獲陌生電話或遇到可疑人士等，應立即向師長、家長或撥打110求助，透過淺顯易懂方式，建立學童日常生活的基本安全意識。

今天開學日，嘉義市警方到國小門口進行交通指揮疏導。（警方提供）

第二分局長林思妙（右）迎接學童上學。（警方提供）

