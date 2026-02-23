教育部任命AI專家葉家宏接掌資科司 打造智慧教育環境

AI專家、台師大教授葉家宏將接任教育部資科司長，將強化校園資安與科技應用。（教育部提供）

因應AI與生成式AI對教育的衝擊，教育部今（23日）發布資訊及科技教育司司長由國立台灣師範大學電機工程學系教授葉家宏接任。

教育部資科司近期業務以「AI與生成式AI融入教學」、「落實中小學個人化自主學習（BYOD／THSD）」、「教育元宇宙技術應用」及「強化校園資安與數位平權」為核心，致力建構以學習者為中心的智慧教育環境，實現「適性揚才」的目標。

教育部人事處科長林昌明說明，資科司長葉家宏為國立中正大學電機工程學系博士，曾任國立東華大學助理教授、國立中山大學助理教授、副教授、教授、國立台灣師範大學科技與工程學院副院長及電機工程學系教授等職。

葉家宏教授專長於人工智慧（AI）與機器人技術，重點發表包含與視芯公司合作研發的「全球最小AI深度學習神經網路晶片（Mipy）」，以及與高通合作的「快速三維（3D）重建系統」，致力於將AI技術應用於終端設備與計算機視覺領域，在中山大學任教時，以「自主巡航水下無人載具」研發成果榮獲2021年科技部（現為國科會）未來科技獎。

教育部資科司司長近年包括台中教育大學校長郭伯臣、台中教育大學教授李政軒及中央大學教授吳穎沺等。

