今年改發超商禮券獎勵 屏縣綠鬣蜥已捕逾8千隻

屏縣今年一月底已移除8768隻綠鬣蜥。（屏東縣政府提供）

鼓勵移除成年綠鬣蜥，今（2026）年起民間獵人移除吻肛長30公分以上的成蜥從去年每隻250元上調為300元、未達30公分從去（2025）年領取100元下調為50元，屏東縣去年以發放等值農漁會超市禮券做為獎勵，今年也改發3大超商禮券，新措施上路後，全縣最新統計數據，至1月底已捕捉8768隻綠鬣蜥。

屏東縣政府農業處統計，全縣截至今年1月31日止共移除8768隻綠鬣蜥，其中民間獵人移除成蜥3992隻，幼蜥3149隻；委外廠商移除成蜥1192隻、幼蜥435隻。屏縣去年共移除13萬262隻綠鬣蜥，從2019年起至今每年移除數量均居全國之冠。依據目前執行狀況，今年移除量有機會與去年持平甚至超過去年的數量。

請繼續往下閱讀...

成蜥獎勵金提高是否已經初步看出成蜥獵捕成效？農業處說明，目前尚處於綠鬣蜥求偶期，與去年同時期比較，維持相同趨勢，即成蜥捕捉數量較高，因此成蜥移除成效還需待持續觀察，此外，今年尚未進入綠鬣蜥繁殖期，還無法看出抑制繁殖數量的效果，但於求偶期移除較多成蜥對抑制族群數量還是會有一定的影響。

去年民間獵人移除幼蜥的比例達8成，今年獎金比例調整後，有民間獵人表示，理解政策方向，認為提高成蜥獎勵有助於提升整體移除成效。不過也有少數獵人反映，捕捉成蜥的難度較高以及幼蜥獎勵太少，確實會影響部分民間獵人對成蜥及幼蜥的捕捉意願；針對改發超商禮券，農業處觀察，民間獵人多對超商禮券正面評價，有部分獵人建議改為可購買大宗生活用品的禮券，例如中大型連鎖店。

屏東縣今年綠鬣蜥移除共編列3801萬9336元預算，其中中央補助款為1527萬元，農業處指出，今年除了既有的民間獵人獎勵機制外，也會持續請委外專業團隊加強熱點區域巡查及移除，若有需要也會啟動如去年的護豆等專案性移除方案，透過持續觀察成、幼體移除分布狀況適時向中央建議滾動調整政策方向。

移除綠鬣蜥常於夜間執行。（屏東縣政府提供）

移除的綠鬣蜥點交皆需上傳照片至林保署指定的APP。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法