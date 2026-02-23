為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    米糕文引戰釣出蔡英文神回9字！ 網笑翻：退休不要一直滑脆

    2026/02/23 11:40 即時新聞／綜合報導
    前總統蔡英文享受退休生活，春節期間受邀到鄰居的菜園拔菜。（圖擷取自臉書）

    前總統蔡英文享受退休生活，春節期間受邀到鄰居的菜園拔菜。（圖擷取自臉書）

    前總統蔡英文卸任後除了悠閒享受生活，並活躍於社群平台，時常「驚喜」出現於網友的發文中。春節期間，她又被巡航網友發現，她在一張傳統米糕的照片下留言，幽默簡短幾個字再掀起社群討論。

    一名網友為了測試台灣人的底線「證明台灣人什麼都能吵」，故意在社群平台Threads發出一張傳統米糕的照片，照片中米糕的配料有小黃瓜、花生、滷肉與肉鬆，企圖要點燃「米糕吃法和配料」的論戰。

    沒想到照片一出，竟意外釣出蔡英文本尊留言，她於22日留下簡潔9個字：「妳這米糕沒有放香菜。」該則評論不到一天時間就累積超過22萬人按讚，留言區許多網友更歪樓稱：「小英卸任後難道整天都在上網嗎？」「我真的要笑死，為什麼我沒有追蹤妳，卻能一直看到妳的留言」，「我的笑點是，小英總統講這種幹話連句號也沒有漏掉。 」

    甚至有多數網友留言呼籲蔡英文「退休後不要一直滑脆」「妳明天不用上班很開心是嗎？」「我拜託妳別掛網回來當總統」「所以妳要玩到什麼時候啦？趕快回來上班了好嗎。」「妳願意放下脆出來選總統的話，我願意這輩子看到香菜都吃。」

    蔡英文對於香菜的狂熱早已不是新聞，她2022年談到小吃麵線時，忍不住強調「香菜是一定要加的」。今年初，南韓男星宋仲基在社群平台發出手拿香菜口味多力多滋在台北街頭的照片，蔡英文也以英文留言「Doritos Coriander Flavor, good choice. Welcome to Taiwan！」（香菜口味的多力多滋，不錯的選擇。歡迎來到台灣！）

    前總統蔡英文在網友發出的米糕照片下留言：「妳這米糕沒有放香菜。」（圖擷取自Threads）

    前總統蔡英文在網友發出的米糕照片下留言：「妳這米糕沒有放香菜。」（圖擷取自Threads）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播