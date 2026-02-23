米糕文引戰釣出蔡英文神回9字！ 網笑翻：退休不要一直滑脆

前總統蔡英文享受退休生活，春節期間受邀到鄰居的菜園拔菜。（圖擷取自臉書）

前總統蔡英文卸任後除了悠閒享受生活，並活躍於社群平台，時常「驚喜」出現於網友的發文中。春節期間，她又被巡航網友發現，她在一張傳統米糕的照片下留言，幽默簡短幾個字再掀起社群討論。

一名網友為了測試台灣人的底線「證明台灣人什麼都能吵」，故意在社群平台Threads發出一張傳統米糕的照片，照片中米糕的配料有小黃瓜、花生、滷肉與肉鬆，企圖要點燃「米糕吃法和配料」的論戰。

沒想到照片一出，竟意外釣出蔡英文本尊留言，她於22日留下簡潔9個字：「妳這米糕沒有放香菜。」該則評論不到一天時間就累積超過22萬人按讚，留言區許多網友更歪樓稱：「小英卸任後難道整天都在上網嗎？」「我真的要笑死，為什麼我沒有追蹤妳，卻能一直看到妳的留言」，「我的笑點是，小英總統講這種幹話連句號也沒有漏掉。 」

甚至有多數網友留言呼籲蔡英文「退休後不要一直滑脆」「妳明天不用上班很開心是嗎？」「我拜託妳別掛網回來當總統」「所以妳要玩到什麼時候啦？趕快回來上班了好嗎。」「妳願意放下脆出來選總統的話，我願意這輩子看到香菜都吃。」

蔡英文對於香菜的狂熱早已不是新聞，她2022年談到小吃麵線時，忍不住強調「香菜是一定要加的」。今年初，南韓男星宋仲基在社群平台發出手拿香菜口味多力多滋在台北街頭的照片，蔡英文也以英文留言「Doritos Coriander Flavor, good choice. Welcome to Taiwan！」（香菜口味的多力多滋，不錯的選擇。歡迎來到台灣！）

