開學囉！ 桃警一早各國小校門口同步啟動護童

開學囉！桃警守護學童上學路，警、校攜手宣導行人安全。（警方提供）

9天春節連假結束、寒假也結束，迎接114學年度下學期的到來，今（23）日開學日，桃園市警察局中壢、平鎮、楊梅、龍潭等警分局派出所及交通中、分隊一早在轄區國小校門口同步啟動「開學日護童專案」，針對轄內各國民小學規劃交通疏導勤務，結合守望、巡邏與定點導護，全面強化校園周邊安全維護。

開學首日適逢通勤尖峰，警方針對易壅塞路口編排警力，加強車流引導與違規取締，避免臨停、併排停車影響視線。現場亦設置互動式安全宣導，提醒學童常見交通事故態樣，包括「未注意左右來車突然衝出馬路」、「停放車輛間穿越道路」、「騎乘自行車未注意大型車內輪差與視線死角」，以及「家長機車違規迴轉造成擦撞風險」等，前述分局並於去年間利用各式場合、活動宣導孩童行人交通安全，透過實例說明讓孩子理解危險可能發生的瞬間，建立「停、看、聽」與安全距離觀念透過淺顯易懂的說明與情境互動，讓安全教育在開學第一天深植心中。

各校全力配合在校門口安排導護老師及志工協助疏導學生通行動線，與警方形成雙向守護網絡，共同維護學童人身與交通安全。警民攜手的畫面，也成為開學日最溫暖的一道風景。

包括中壢警分局長林鼎泰、平鎮警分局長李維振、楊梅警分局長吳傳銘、龍潭警分局長施宇峰等人一早亦親自到場站上各路口，與員警一同導護學童安全過馬路，逐一向家長與孩子們問候致意。他表示，守護學童安全是警方最重要的責任之一，期盼透過警方、校方與家長三方合作，為孩子們打造安心無虞的上下學環境。

警方呼籲所有用路人，行經校園周邊務必減速慢行，確實禮讓行人，注意大型車內輪差及視線死角，避免違規停車與危險駕駛行為。讓我們共同守護每一位小小身影，讓孩子平安出門、快樂回家。

